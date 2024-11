Black Friday na Allegro, czyli iPhone 15 Pro Max tysiąc zł taniej

Już od 18 listopada trwa na Allegro festiwal zakupowy, a dziś przyszedł czas na początek kulminacji, czyli Black Friday i jeszcze lepsze promocje produktów w niskich cenach. Warto z nich skorzystać, bo zostało już tylko trzy dni do Cyber Monday, który to zakończy Black Weeks na Allegro.

Dwa tygodnie szalonych promocji na Allegro, dzięki którym można zakupić wybrane produkty nawet z obniżką ceny do 50%, to jak co roku doskonała okazja do zaopatrzenia się w prezenty, zarówno dla siebie jak i dla najbliższych.

Zeszłoroczny Black Week na Allegro zgromadził na tej platformie aż 6,5 mln osób, które w tym czasie skorzystało z niezliczonych promocji.

Trudno się więc dziwić tym statystykom, z których wynika, że Polacy licznie odwiedzają właśnie tę platformę sprzedażową, w poszukiwaniu produktów w obniżonych cenach na Black Week czy Black Friday.

W tym roku okazja jest podwójna, bo do 2 grudnia możemy wykupić pakiet nielimitowanych darmowych dostaw Allegro Smart! w obniżonej o 20 zł cenie - za 39,90 zł na cały rok. Ponadto Allegro obniżyło próg zamówienia, od którego obowiązują darmowe dostawy do 30 zł - dla dostaw do pobliskiego punktu odbioru lub automatu paczkowego. Z kolei przy darmowych dostawach kurierem, kwota zamówienia powinna przekroczyć 65 zł.

Planujecie skorzystać tylko kilkukrotnie w najbliższych miesiącach z zakupów na Allegro? Możecie dostać za darmo próbny pakiet Allegro Smart! - 8 darmowych, obowiązujący przez 8 kolejnych miesięcy.

Darmowe dostawy mamy już załatwione, czas na zakupy. Allegro udostępniło nam dziś listę wybranych promocji, obowiązujących w Black Friday, my z kolei wybraliśmy tradycyjnie pięć najlepszych z nich w kategorii - Elektronika, które powinny Was szczególnie zainteresować.

TOP 5 przecenionych produktów z kategorii Elektronika

Odkurzacz pionowy Dyson - cena promocyjna: 2 799,00 zł

Dyson V15s Detect Submarine to zaawansowany odkurzacz pionowy, który łączy mocne ssanie z innowacyjnymi technologiami czyszczenia. Wyposażony jest w laser wykrywający drobinki kurzu na podłodze oraz system filtracji, który wychwytuje nawet mikroskopijne cząsteczki.

Model Submarine to również dodatkowa głowica do mopowania, która to umożliwi nam jednoczesne odkurzanie i mycie podłóg. Nie zabrakło tu też wyświetlacza LCD, informującego o stanie pracy urządzenia (pozostały czas pracy z dokładnością do sekundy) i wyświetlającego powiadomienia dotyczące konserwacji, trybu mocy ssania oraz żywotności akumulatora.

Słuchawki AirPods Pro 2 - cena promocyjna: 799,00 zł

Słuchawki Apple AirPods Pro 2. generacji to zaawansowane słuchawki douszne z funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC), ulepszonym dźwiękiem przestrzennym (Spatial Audio) oraz dłuższą żywotnością baterii w porównaniu do poprzedniej generacji.

Wyposażone są w nowy chip H2, który poprawia jakość dźwięku i wydajność ANC. W zestawie dostajemy oczywiście etui ładujące, obsługujące funkcję MagSafe, czyli wygodne ładowanie bezprzewodowe oraz mamy tu wbudowany głośnik, dzięki któremu szybko odnajdziemy zapodziane urządzenie w aplikacji „Znajdź”.

Dzięki załączonemu zestawowi wygodnych wkładek w różnych rozmiarach, możemy dopasować słuchawki AirPods Pro 2 do kształtu naszych uszu, zapewniając sobie komfort ich użytkowania na co dzień.

Telewizor Samsung - cena promocyjna: 3 399,00 zł

Samsung QE65Q80D to 65-calowy telewizor QLED z rozdzielczością 4K UHD i z częstotliwością odświeżania 120Hz. Wyposażony jest on w procesor AI NQ4 Gen2, wspierany przez sztuczną inteligencję, optymalizującą między innymi obraz i dźwięk oraz w technologię Quantum HDR+, która to zapewnia nam na ekranie żywe i realistyczne kolory.

Telewizor wspiera technologie HDR10+, Dolby Digital Plus i ma wbudowany system audio z funkcją OTS Lite (Object Tracking Sound), która poprawia przestrzenność dźwięku - głośniki skierowane w różne strony. Dodatkowo oferuje system operacyjny Tizen OS, zapewniający dostęp do popularnych aplikacji i funkcji Smart TV, takich jak aplikacje streamingowe z filmami i serialami czy asystenci głosowi.

iPhone 15 Pro Max - cena promocyjna: 4 799,00 zł

Tej pozycji, chyba nie trzeba Wam specjalnie przedstawiać - iPhone 15 Pro Max, to flagowy smartfon od Apple, który swoją premierę miał wprawdzie w zeszłym roku, ale oferowane parametry nadal zachwycają i sprawiają, że do dziś jest w czołówce wszystkich rankingów sprzedaży.

Znajdziemy tu już port USB-C oraz nowy przycisk akcji, który zastąpił klasyczny przełącznik wyciszenia, oferując możliwość personalizacji przypisanej funkcji. Do tego wydajny procesor A17 Pro ze wsparciem dla gier na poziomie konsolowym, 6,7-calowy wyświetlacz Super Retina XDR z funkcją ProMotion i Dynamic Island oraz potrójny system aparatów: główny 48MP, ultraszerokokątny 12MP i teleobiektyw 12MP z 5-krotnym zoomem optycznym.

Ekspres do kawy Amica - cena promocyjna: 849,00 zł

Ostatni na naszej liście ekspres do kawy Amica CT 5013, wyposażony jest w dyszę do spieniania mleka, dzięki któremu jednym przyciśnięciem przyrządzimy sobie kawę cappuccino lub latte. Nad samym procesem przygotowania czuwa wbudowany dotykowy panel sterowania z intuicyjnym wyborem parametrów parzenia i mocy.

Cieszy też funkcja autoczyszczenia urządzenia, wyjmowany blok zaparzający oraz pojemnik na wodę czy stalowy młynek do mielenia ziaren kawy.

To oczywiście tylko część z niezliczonych promocji Black Friday na Allegro, wszystkie pozostałe znajdziecie dziś na dedykowanej, podlinkowanej wyżej stronie.

Wpis powstał przy współpracy z platformą sprzedażową Allegro.