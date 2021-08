AlkoMaster czyli zawody w piciu. Gala z PPV w listopadzie ?!

Kiedy na redakcyjnym Slacku pojawił się link do strony federacji do przejrzenia myślałem, że to jakieś jaja są. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie chciał oglądać upijających się ludzi prawda? Błąd, patrostremerzy (i telewizja z programami takimi jak Warsaw “tfuu” shore) udowodnili nam, że do zdobycia zasięgu idealnie pasuje libacja alkoholowa online. Wiele kanałów na YT tego typu zostało ostatecznie zbanowanych, ale ich właściciele zdobyli to co chcieli: rozpoznawalność i zasięgi.

Pomysł jest więc tak aby na tych wszystkich aktywnie pijących online zarobić pieniądze. Podobnie jak z FAME MMA, które afery z YT zmonetyzowało poprzez pseudo walki w klatce. Jakkolwiek bym tego negatywnie nie oceniał to pomysł biznesowo wypalił. Co gorsza: okazało się, że na popularności walk FAME MMA ucierpiały prawdziwe walki MMA, ale to temat na inną dyskusję.

AlkoMaster póki co jest dopiero na etapie zapowiedzi. Cała gala ma jednak doczekać się transmisji w internecie - a oficjalna strona imprezy zdradza nieco więcej szczegółów. Dowiadujemy się tam m.in. że zawody w piciu będą ubarwione różnymi dodatkowymi zasadami, że będą kategorie wagowe.

Ze strony organizatorów:

Czasem nie jest ważne kto wypije więcej tylko kto szybciej. Czasem jednak może to być zgubne dla zawodnika, który po każdej rundzie musi wykonać przezabawne zadanie.

Jest też lista pierwszych zgłoszonych zawodników i kilka twarzy z YT. Nikogo naprawdę znanego, ale zasięgi będą. Gala będzie oczywiście płatna, za dostęp przez PPV trzeba będzie zapłacić od 15 do 25 PLN. Organizatorzy są tak pewni swego, że w planach mają już kolejne gale w styczniu i w marcu 2022.



W main evencie (płaczę jak to piszę) wystąpi osoba, którą fani FAME MMA znają bardzo dobrze czyli Don Kasjo (Kasjusz Życiński). Facet, który zmierzył się z Marcinem Najmanem i przeżył (ironia).

Miałem to napisać z chłodną głową bo ty tylko biznes ale, WTF? Czy sięganie do najniższych już insyntyków i rodzajów rozrywek jest jakąś charakterystyką dla obecnego społeczeństwa. Czy naprawdę fajnie będzie oglądać rzygających “zawodników” i przewracających się w amoku alkoholowym ludzi? O czymś tak banalnym jak promowanie takiego stylu “życia” już nie wspomnę bo pewnie dla wielu jest to banał.

Ze strony organizatorów (jeśli upiją się w dobrym "guście" to raczej nie będzie na to widowni):

Pokażemy znane osoby w sytuacjach jakie można znać z jedynie brukowców i portali plotkarskich. Tutaj zrobią to na żywo, w dobrym guście i pokażą, że potrafią się dobrze bawić.

W przeciwieństwie do FAME MMA te alko konkursy muszą jednak bardzo uważać, cała ta gala może i powinna być uznana za promocję alkoholu. I jako taka nie może być dostępna dla osób poniżej 18 roku życia. Nie jest tajemnicą że to właśnie młodzież jest głównym odbiorcą tego typu “rozrywki” na YT, a tutaj powinna być odsiana przez różnego rodzaju bramki i systemy weryfikacji wieku. Jeśli potknie im się w tym procesie noga mogą liczyć na surowe kary, a w takich przypadkach regulator jest raczej surowy.

Mam szczerą nadzieję, że ta ta gala będzie niewypałem jednocześnie mając świadomość, że jest na tego typu “rozrywkę” widownia.

Ps. Na stronie nie można znaleźć informacji, kto jest organizatorem tej "gali", tak samo jak nie ma regulaminu czy polityki prywatności.