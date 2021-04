Dzięki platformom takim jak Aliexpress czy eBay, kupowanie za granicą stało się równie proste, co kupowanie w kraju zamieszkania. Takie platformy dają nam jednak wielokrotnie większy wybór, często pozwalając kupić rzeczy, których u nas w kraju nigdy nie byłyby sprzedawane. Jednak kupowanie za granicą, szczególnie w Chinach, wiąże się z kilkoma potencjalnymi problemami. Polski rząd dopiero niedawno uregulował kwestie związane chociażby z podatkiem VAT za przesyłki spoza Unii Europejskiej. Do tego dochodzą jeszcze chociażby ewentualne problemy z kontrolą celną na granicy, czy samym nie do końca uczciwym sprzedającym. Wszystko to sumuje się do stwierdzenia, że pomimo, iż zakupy on-line za granicą stały się w ostatnich latach niesamowicie łatwe, ludziom wciąż łatwiej uwierzyć, że po drodze wystąpiły jakieś komplikacje. A więc – łatwiej też nabrać im się na sztuczki oszustów.

To nie celnicy zatrzymali twoją paczkę na granicy. To próba oszustwa

Jak informuje CyberRescue, założony w 2018 r. startup skupiający się na ratowaniu ludzi, którzy padli ofiarą cyberprzestępców, w Polsce mamy obecnie do czynienia z falą SMS’ów, których nadawcą jest rzekomo DHL. SMS’y zawierają informację o tym, że nasza paczka została zatrzymana na granicy przez służbę celną. Wiadomość zawiera też link to fałszywej strony DHL i prosi o pobranie specjalnej aplikacji na telefony, aby dowiedzieć się o stanie przesyłki. Aplikacja to oczywiście złośliwe oprogramowanie, które wykrada nasze dane i przesyła je przestępcom, aby ci mogli je spieniężyć oraz wykorzystać do kolejnych ataków.