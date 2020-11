Koniec tanich zakupów z zagranicy? Wkrótce do wysyłek doliczony ma zostać podatek

Droższe zakupy z AliExpress, eBaya, Amazona i innych zagranicznych sklepów już wkrótce

Temat ten jest ciągle żywy — i już kilka dni temu Grzegorz informował o tym, że Izba Gospodarki Elektronicznej chce, aby podatek i cła od towarów z Chin pobierali… kurierzy. I choć najwięcej mówi się o dodatkowych opłatach dla paczek z Aliexpress, będącego jedną z najpopularniejszych platform zakupowych wśród Polaków, to klienci nie tylko chińskiego giganta e-commerce muszą przygotowywać się na podwyżki. Wśród wspominanych platform wymieniane są również platformy takie jak Wish, Amazon czy eBay.

Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce, których celem jest pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C)

Po wprowadzeniu przepisów konkurencja ma stać się uczciwsza, a paczki spoza Unii Europejskiej dotychczas zwolnione z podatku, przestaną móc liczyć na ulgi. Od pierwszego lipca 2021 trzeba będzie dodatkowo zapłacić także za przesyłki spoza UE do 22 euro, które w większości krajów Unii są zwolnione z opłat. DGP informuje, że projekt resortu finansów zakłada zwolnienia z VAT dla przesyłek o wartości mniejszej niż 150 euro pod warunkiem, że VAT będzie deklarowany i rozliczany za pomocą Import One Stop Shop. A co jeśli sprzedawca o to nie zadba? Wówczas podatek w wysokości 23% będzie naliczany przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, np. firmę kurierską. I dotyczyć ma on wszystkich przesyłek których transport kończy się na terytorium Polski. Jak wyjaśnia ministerstwo finansów: