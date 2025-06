Aplikacja oferująca wsparcie dietetyka przez internet, która pomogła ponad 60 tys. osób

Centrum Respo, czyli lider diet online

Nie musisz przepłacać na drogie konsultacje i dojazdy. Wystarczy dostęp do internetu, aby uzyskać pomoc znacznie szerszą, aniżeli w typowym gabinecie dietetycznym.

Reklama

Przykładem takiej nowoczesnej usługi dietetycznej jest Centrum Respo. To firma założona przez doktora dietetyki Michała Wrzoska, a także programistę Pawła Witkowskiego. Oferuje ona indywidualnie dopasowywane diety online, dostępne dzięki wygodnej i docenianej przez użytkowników aplikacji dietetycznej (ocena aplikacji to 5 w Google Play i 4,9 w App Store).

Diety w Centrum Respo opracowywane są na podstawie kompleksowych wywiadów i układane przez dyplomowanych dietetyków. To ważne, jeśli chcemy mieć pewność, że o nasze zdrowie dbają eksperci mający wiedzę opartą na badaniach.

Dieta online od Respo opracowywana jest m.in. na podstawie:

aktualnego stanu zdrowia danej osoby,

czasu dostępnego na przygotowywanie posiłków,

produktów preferowanych i tych, których chcemy unikać,

aktualnego stylu życia,

celów dietetycznych i żywieniowych.

Co istotne, podopieczny Respo może wykupić również pakiet z treningiem. Tutaj także za przygotowanie planów odpowiadają eksperci, czyli trenerzy-fizjoterapeuci.

Podopieczny ma więc kompleksową i profesjonalną opiekę maksymalnie kompetentnych opiekunów celu. Wkładają oni wysiłek w to, aby dieta była dopasowana do indywidualnych potrzeb oraz preferencji smakowych.

Tak jest w istocie, bo Centrum Respo pomogło już około 60 tys. osób zrzucić w sumie ponad 500 tys. kilogramów. Efekty są więc spektakularne!

Dlaczego diety od Respo są tak skuteczne?

Skuteczność metody Respo stworzonej przez doktora dietetyki Michała Wrzoska została naukowo udowodniona [1]. Ale co dokładnie sprawia, że działa?

Reklama

1. Precyzyjne dopasowanie do potrzeb

Aby przez długi czas stosować się do zasad zdrowej diety, musi być ona dobrze dopasowana do indywidualnych potrzeb. Tak wygląda to w przypadku jadłospisów od Respo, które są opracowywane na podstawie kompleksowych wywiadów żywieniowo-zdrowotnych. Takich, jakie otrzymujemy w stacjonarnych gabinetach.

Chodzi tutaj o dopasowanie do:

Reklama

preferencji żywieniowych (produktów, które lubimy jeść i tych, których nie lubimy),

stylu życia, w tym czasu na przygotowywanie posiłków,

ewentualnych alergii i problemów zdrowotnych,

preferowanej liczby posiłków w ciągu dnia.

Każdy podopieczny otrzymuje więc dietę online szytą na miarę. Taką, która nie tylko zwiększa szansę na sukces, ale jest po prostu smaczna!

2. Opieka dietetyka

Wsparcie dietetyka to klucz do sukcesu, zwłaszcza na redukcji. Takie nieograniczone wsparcie oferowane jest w ramach pakietów Respo Premium i VIP. Dzięki nim podopieczny jest pod stałą opieką i może zadawać pytania w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Wsparcie na tak kompleksowym poziomie właściwie nie jest możliwe do uzyskania w przypadku standardowej współpracy gabinetowej, gdy spotkania odbywają się co kilka tygodni lub nawet co kilka miesięcy.

3. Kształtowanie nawyków

Skuteczna dieta to taka, do której łatwo nam się stosować i która niejako… wchodzi nam w krew. Ważnym aspektem jest więc kształtowanie nawyków, o co szczególnie dbają dietetycy kliniczni Respo. Pomaga w tym nie tylko aplikacja (monitorowanie ilości wypitej wody czy liczby wykonanych kroków), ale także wspomniane wcześniej wsparcie dietetyka. Rolą tego ostatniego jest także motywowanie i doradzanie, np. w kwestii panowania nad apetytem na słodycze.

4. Aktywność dopasowana do preferencji

Podstawą metody Respo jest także aktywność fizyczna. Nie jest ona jednak narzucana, a dopasowywana do potrzeb i stylu życia podopiecznego. Trening jest więc tak długi i tak angażujący, jak tego chcemy.

Reklama

Aplikacja daje też możliwość dobierania tzw. aktywności spoza planu, które również wliczają się do codziennego bilansu kalorycznego.

Porozmawiajmy o technologii

Za powstanie aplikacji Centrum Respo odpowiada programista Paweł Witkowski, który przełożył metodę Respo na kanwę wygodnej, szybkiej i nowoczesnej aplikacji dietetycznej, docenianej w wielu rankingach. Dziś wspiera go zespół IT liczący ponad 20 osób.

Co istotne, aplikacja to w pełni autorski projekt, dostępny zarówno na system iOS, jak i Android. W obydwu przypadkach, oceny użytkowników są niezwykle pozytywne (kolejno 4,9 oraz 5).

Aplikacja Respo wciąż się jednak zmienia po to, aby oferowała użytkownikom jeszcze więcej opcji. Chodzi głównie o to, aby dieta była jeszcze bardziej elastyczna, a monitorowanie codziennych nawyków łatwiejsze.

Opinie na temat Centrum Respo

Opinie użytkowników na temat Centrum Respo są w zdecydowanej większości bardzo pozytywne. Oto kilka z nich:

„Fachowe i profesjonalne wsparcie, zaangażowany opiekun, a przede wszystkim odczuwalne efekty” - to jeden z komentarzy w sklepie Google Play.

„Jestem z Respo 4 tygodnie i powiem jedno. To zupełnie inna dieta niż wszystkie. Mam wrażenie, że to w ogóle nie jest dieta, tylko czas i możliwości na poznanie jak odżywiać się zdrowo i zgodnie ze swoim celem. [...] Moja dietetyczka zawsze rzetelnie i cierpliwie odpowiada na wszystkie moje pytania. Ważne jest dla mnie to, że sama zachęca mnie do kontaktu. Aplikacja świetna. Możliwość modyfikowania diety i manewrów między posiłkami to ogromny atut” - kolejna, również z tego samego sklepu.

Zadowolonych podopiecznych jest zdecydowanie więcej, bo… ponad 60 tysięcy! Na rok 2025 właśnie tyle osób osiągnęło z Respo swoje cele. Nie tylko związane z redukcją niechcianych kilogramów, ale również poprawą nawyków żywieniowych, czy dietoterapią, np. przy hashimoto czy insulinooporności.

Dieta online nie tylko na redukcji

Słowo dieta wielu z nas kojarzy się z tylko z odchudzaniem. Natomiast to po prostu styl życia, który jest kluczowy dla naszego zdrowia. Dlatego rozpisany przez dietetyka, smaczny jadłospis to doskonały sposób na zadbanie o siebie i swoich bliskich (Respo to także oferta dla par oraz dla dzieci).

Zyskują na tym także osoby zapracowane, z ograniczoną ilością czasu na gotowanie, ale takie, które chcą po prostu poprawić swoją dietę. Respo również daje taką możliwość, ponieważ można korzystać z gotowców, pół gotowców oraz ekspresowych do przygotowania, ale zdrowych przepisów. Dieta od Respo jest więc idealnym pomysłem dla osób zapracowanych.

Ala Starzyk z Centrum Respo