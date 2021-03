Odkładanie artykułów na później w Safari

Dla porównania, zerknijmy jednak najpierw jak to działa w Safari. Artykuły do przeczytania na później możemy odkładać do osobnej zakładki w przeglądarki o nazwie Czytelnia. Wystarczy tu skorzystać z plusa przy adresie strony, by móc zapoznać się ze znalezionymi artykułami w późniejszym czasie.