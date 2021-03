Twórcy największych przeglądarek łączą siły by ułatwić pracę webdeveloperom

#Compat2021 to przedsięwzięcie w którym biorą udział twórcy najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Ich celem jest wprowadzenie zmian w oprogramowaniu, które pozwoli usprawnić pracę twórców stron internetowych. Nadchodzące nowości mają zadbać o to, aby strony niezależnie od tego jakie oprogramowanie wybiorą użytkownicy, wyświetlały się identycznie. Ze szczególnym uwzględnieniem poprawy pięciu elementów: CSS Flexbox, CSS Grid, position: sticky, aspect-ratio oraz CSS transforms. Dlaczego właśnie na nich?

You told us what you needed, and we listened!

In 2021, we aim to eliminate the five top compatibility pain points on the web:

