Alan Wake 2 tylko w wersji cyfrowej. Developer podaje powód

Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że nowy Alan Wake prawdopodobnie nie otrzyma wydania pudełkowego, bo jak tłumaczą twórcy, pozwoli to na zapewnienie niżej ceny i większego komfortu posiadaczy konsol w wersji all digital. Wyjaśnienia już do tej pory były dość absurdalne – głównie z uwagi na fakt, że to właśnie wydania fizyczne są zazwyczaj tańsze – co nie spodobało się społeczności graczy. Studio odpowiedzialne za grę postanowiło przyjąć więc nową taktykę. Według aktualnej narracji wydanie gry tylko w formie cyfrowej pozwoli lepiej ją dopracować

Przygotowanie wersji pudełkowej zajmie zbyt wiele cennego czasu

Wydania cyfrowe mają jeden poważny mankament – kupując grę przez wirtualny sklep de facto nie jesteś jej właścicielem i może ona nieoczekiwanie zniknąć z platformy, pozostawiając gracza na lodzie. Dlatego też fani z niezadowoleniem przyjęli informację o możliwym porzuceniu edycji pudełkowej Alan Wake 2, ale developer uspokaja, że to w gruncie rzeczy dla ich dobra.

W wypowiedzi dla Eurogamer dyrektor kreatywny Sam Lake i dyrektor gry Kyle Rowley przekazali, że przejście wyłączenie na dystrybucję cyfrową pozwoli lepiej dopracować grę, dając tym samym twórcom więcej czasu na dopieszczenie szczegółów.

„Nie chcieliśmy wydawać czegoś, z czego nie będziemy dumni, w co gracze nie będą chcieli grać. Mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli zaoferować wam lepszą wersję gry” – Kyle Rowley

Decyzja Remedy została podjęta przy aprobacie Epic Games – oficjalnego wydawcy gry. Przygotowanie gry do tradycyjnej dystrybucji na dysku zajęłoby według developerów kilka tygodniu, a czas ten ekipa Remedy woli poświęcić na dopracowanie wersji cyfrowej, by obyło się bez łatek w dniu premiery. Ta – według obecnych założeń – ma odbyć się już 17 października.