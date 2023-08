Alan Wake 2 boi się konkurencji? Deweloperzy przekładają premierę!

Alan Wake 2 nadchodzi wielkimi krokami

Alan Wake 2 od samego początku wzbudził mnóstwo emocji. Po pierwsze, większość osób oglądających zapowiedź Alana Wake’a 2 miała wrażenie, że na ekranie widzi Keanu Reevesa. Fakt, że gwiazda takich serii jak Matrix czy John Wick po odegraniu kluczowej roli w Cyberpunku 2077 mogła mieć ochotę na występ w innej dużej grze, wydawał się dość zrozumiały — jednak to wyłącznie „przypadkowe podobieństwo”, a Keanu nie ma nic wspólnego z nowym hitem Remedy i THQ Nordic. Poza tym każdy zwiastun gry ogromnie zachwycał grafiką, a pokazane materiały zdradziły, że w grze będzie więcej niż jedna grywalna postać.

Prawdziwy szok przyszedł jednak w momencie, w którym do graczy trafiła informacja, że Alan Wake 2 będzie dostępny wyłącznie w wersji cyfrowej — więc płyty w pudełku w fizycznym sklepie nie kupimy. Alan Wake 2 miał być jedną z pierwszych gier AAA wydanych wyłącznie w cyfrze. To miało przełożyć się na cenę samej gry — podstawowa wersja na konsolach została wyceniona na 259 zł, a na komputerach osobistych z systemem Windows — 215 zł. Jest to naprawdę mało jak na dzisiejsze standardy, w których nowe gry tego rozmiaru w dniu premiery kosztują na konsolach około 349 zł. W przypadku kontynuacji jednego z najlepiej ocenianych survival horrorów nawet wersja Deluxe nie dorównuje tej kwocie — ta została wyceniona na 344 zł. Mimo wszystko ta decyzja spotkała się z wieloma negatywnymi opiniami i bez dwóch zdań podzieliła graczy — lecz nadal nikt nie ma wątpliwości, że jest na co czekać.

Alan Wake II pojawi się z opóźnieniem

Chociaż Remedy i THQ Nordic wydają się być dość pewni jakości swojej produkcji, to konkurencja w połowie października okazała się dla nich zbyt potężna. Najpierw planowano, że gra ma pojawić się 17 października — lecz towarzystwo takich gier jak Lords of the Fallen, Marvel’s Spider-Man 2 czy Super Mario Bros. Wonder okazało się zbyt przytłaczające, stąd przełożono premierę o 10 dni, na 27 października.

Warto wspomnieć, że nie tylko Alan Wake 2 wycofał się z tego wyścigu. Niedawno informowaliśmy o tym, że Ubisoft przełożył (prawdopodobnie z tego samego względu) premierę Assassin’s Creed Mirage, chociaż w drugą stronę — początkowo premiera nowej odsłony asasynów zaplanowana była na 12 października, lecz deweloper postanowił… przyspieszyć premierę gry. Assassin’s Creed Mirage oficjalnie pojawi się równo tydzień wcześniej, dokładnie 5 października tego roku. Tak czy siak, październik dla graczy zapowiada się doskonale.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Alan Wake