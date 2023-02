Aktualizacja dla gry "Hogwarts Legacy" udostępniona na Xbox, PC i Steam

Poprawki dotyczące stabilności gry obejmują poprawki do ogólnej wydajności, problemów z ładowaniem oraz usprawnień interfejsu użytkownika. Poprawki do mechaniki walki obejmują zwiększenie tempa starć oraz zmiany w AI przeciwników, co ma zapewnić bardziej ekscytujące doświadczenie dla graczy.

Naprawiono również wiele błędów, w tym problemy z wyświetlaniem grafik, dźwiękiem, interakcją postaci, a także poprawiono niektóre problemy z zadaniami pobocznymi.

Aktualizacja jest już dostępna dla graczy na platformach Xbox, PC i Steam, a twórcy gry zachęcają do przetestowania zmian. Niestety użytkownicy PS5 na tę łatkę będą musieli jeszcze trochę poczekać.

Warto zauważyć, że gra "Hogwarts Legacy" została zapowiedziana w 2020 roku, a jej premiera odbyła się niedawno. Jest to pierwsza gra osadzona w świecie "Harry'ego Pottera", która pozwala graczom na odkrycie tajemnic i sekretów Hogwartu oraz okolic.