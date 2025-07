Akcesoria jednej firmy nigdy mnie nie zawiodły. Jak etui, to tylko od nich

Etui do telefonu to dla mnie rzecz niezbędna. Wspominałem już na łamach AntyWeb, że w przeciwieństwie do lwiej części użytkowników: nie chodzi mi o względy ochronne ani estetyczne, a... by nie zwariować. Regularnie bowiem korzystam ze smartfona gdy leży na blacie, a wystające obiektywy i chybotanie smartfona doprowadza mnie do szaleństwa.

Reklama

Przeźroczyste etui na telefon, które pożółkły po kilku tygodniach użytkowania

Mimowolnie więc przez lata przetestowałem co najmniej kilkadziesiąt rozmaitych etui. Drogich i tanich. Tych z półki premium i tych z najniższej półki. Te średnie też były w grze. Akcesoria różniły się nie tylko ceną, kształtem i kolorem, ale także tworzywem, z którego były wykonane. Przez lata zostałem już skrajnym minimalistą — i obecnie najczęściej decydując się na dany kolor telefonu, to chcę go widzieć. Dlatego transparentne, silikonowe, etui właściwie pozostają moim wyborem numer jeden.

Każdy, kto też z nich korzysta prawdopodobnie równie mocno co ja irytuje się jakością wielu z nich, które po (krótkim) czasie tracą swój blask i... kolor.

Przeźroczyste etui na telefon, które pożółkły po kilku tygodniach użytkowania

Jedyna firma, która nigdy mnie nie zawiodła. To ich etui wybieram z zamkniętymi oczami

Problemem, który mam na myśli, jest oczywiście żółknięcie etui. Tak: wiem, że te od Apple podobno w temacie radzą sobie dość dobrze, ale moje doświadczenia z nimi są takie, że to jedyne etui które porysowało mi iPhone'a, dlatego omijam je szerokim łukiem. Z produktów UAG, które może nie są najtańsze, byłem zawsze zadowolony. Nie ważne czy chodziło o ochronę komputera, tabletu czy smartfona: jakość stała zawsze na najwyższym poziomie. Owszem, mieliśmy drobne niesnaski po drodze (jedno z etui na telefon było na tyle pancerne i fikuśne, że o ile domowe ładowarki MagSafe działały bez problemu, o tyle mogłem zapomnieć o przyklejeniu do niego oficjalnego applowskiego power-banka: MagSafe Battery Packa). Ale tak naprawdę, to był jedyny zarzut, jaki przychodzi mi na myśl w kontekście ich produktów. Miałem przyjemność korzystać zarówno z ich bardziej lajfstajlowych jak i pancernych modeli. Ja i moi najbliżsi. Od iPhone'a 13 Pro co roku przerabiam(y) ich kilka i specjalnie przed napisaniem tego tekstu postanowiłem zasięgnąć opinii ogółu jak wyglądają ich przemyślenia w temacie. Rzadko kiedy jesteśmy tak zgodni.

Nie muszą być najładniejsze, by były najlepsze

Etui do smartfonów to temat, który wypłynął na szersze wody i stał się po prostu elementem lifestyle'u. Obecnie nawet marki modowe lubią mieć swoje etui do najpopularniejszych smartfonów. Ja w temacie pozostaję minimalistą — i raczej się to nie zmieni, ale od jakiegoś czasu gdy ktoś pyta mnie o jedną markę etui którą polecam, to polecam właśnie UAG. Zawsze zaznaczam, że wiem, iż nie jest to najtańszy wybór — ale z moich doświadczeń: najlepszy, jakiego można dokonać.

Z drugiej strony: wielokrotnie miałem do czynienia z akcesoriami, za które trzeba zapłacić podobnie (a czasem i więcej). Z ich jakością jest różnie - zresztą jedno z pożółkłych etui na zdjęciach powyżej należy do takiej firmy i po kilku tygodniach wygląda jak wygląda.

Przeźroczyste etui UAG do iPhone 15 Pro. Dzielnie służyło mi przez ponad rok: nie pożółkło. Teraz wciąż służy kolejnemu właścicielowi smartfona

Oczywiście tylko wtedy, jeżeli zależy wam na etui trwałych i takich, które zapewnią ochronę urządzenia. Bo jeśli lubicie żonglować obudowami na co dzień i liczą się przede wszystkim względy estetyczne, to prawdopodobnie wydatek rzędu 200 złotych na etui z którego skorzystacie raz nie ma zbyt wielkiego sensu...