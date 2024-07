Tak wygląda następca Google Chromecast. Z każdego telewizora zrobi centrum multimedialne

Ostatnia generacja Google Chromecast do sklepów trafiła w 2020 r. (oraz w 2022 r. w wersji HD). "Przystawka" z Google TV sprawiała, że każdy telewizor mógł być "smart". W tym roku firma postawić ma na nieco inne rozwiązanie i zaprezentuje zupełnie nową nazwę.

Google Chromecast to urządzenie dziwne."Dongle", który zwisał na kablu HDMI z tyłu telewizora, sprawia, że każdy telewizor zyskuje funkcje smart – dzięki systemowi Google TV. W 2020 r. do sklepów trafiła 4. generacja Chromecasta. Ze wsparciem rozdzielczości 4K i formatów Dolby Vision, HDR10, HDR10+ oraz Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos. Dwa lata później na sklepowych półkach pojawił się model HD – tańszy i pozbawiony niektórych funkcji. W tym roku Google porzucić ma dotychczasową konstrukcję zwisającego Chromecasta i zaprezentować tradycyjną "przystawkę multimedialną" dającą drugie życie starszym telewizorom.

Oto nowa przystawka do telewizora od Google. To może być koniec Google Chromecast

Udostępnione przez serwis 9to5Google zdjęcia potwierdzają, jak będzie wyglądało to urządzenie. Płaskie i zaokrąglone pudełko, które ma nazywać się Google TV Streamer, ma być umieszczane w okolicach telewizora. Dzięki wsparciu technologii "Tap to Cast" umożliwi natychmiastowe przenoszenie odtwarzanych multimediów z telefonu na inne urządzenie z wykorzystaniem UWB (Ultra-Wideband). Nowa "przystawka" wyposażona będzie w nieco zmieniony pilot, o którym wspominaliśmy kilka miesięcy temu.

Ten będzie nieco większy od obecnego, doczeka się kilku dodatkowych przycisków i przeprojektowaniu układu tych już znanych. Pod kołem nawigacyjnym umieszczono przycisk "powrót" i "strona główna". Sterowanie głośnością nie znajduje się już na bocznej krawędzi pilota, a na jego głównym panelu – po prawej stronie. Pilot posiadać też będzie również dedykowany przycisk z "gwiazdką", która ma być konfigurowalny i aktywować wcześniej przygotowane skróty. Sama konstrukcja pilota różni się od tego, który sprzedawany jest z obecną generacją Google Chromecast. Ma być nieco dłuższy i bardziej ergonomiczny.

Kiedy Google zdecyduje się zaprezentować światu swoje nowe urządzenie multimedialne? Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu. 13 sierpnia odbędzie się konferencja, na której firma zaprezentuje swoje nowe smartfony – Google Pixel 9. To tu ma być również pokazany zegarek Pixel Watch 3. Czy pojawi się także Google Streamer? Wszystkiego dowiemy się za kilkanaście dni.