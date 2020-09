AJAX Security System. Rozwiązanie smart home, które ma jeden cel – chronić Twoje mieszkanie

Nie da się ukryć, że jest to rozwiązanie, które znajdzie zastosowanie zarówno w domu jak i w biznesie (a właściwie mam wrażenie, że szczególnie w biznesie). Możliwość podłączenia 200 urządzeń do systemu, stworzenia do 35 grup bezpieczeństwa i podłączenia do tego nawet 200 użytkowników zdecydowanie wykracza poza potrzeby zwykłego użytkownika. A to nie wszystko, bo twórcy opracowali też dedykowane extendery zasięgu ReX – używając 5 takich urządzeń możemy zabezpieczyć przestrzeń o maksymalnej powierzchni nawet 35 km kwadratowych. Niesamowite.

To wszystko wspiera szereg innych zabezpieczeń. Hub posiada własną baterię, która pozwala mu na pracę przez nawet 15 godzin bez zasilania z zewnątrz. Mało tego, stale komunikuje się on z chmurą – w sytuacji, gdy serwery AJAX przez 60 sekund nie otrzymają od niego odpowiedzi – powiadomią o tym użytkownika. Natomiast gdy Hub nie otrzyma odpowiedzi od któregoś z czujników przez 12 sekund – podniesie alarm. Włamywacze mają zatem twardy orzech do zgryzienia.

Czujniki – strażnicy strzegący naszej przestrzeni

Głównymi urządzeniami, z którymi będzie współpracował Hub, są czujniki ruchu Motion Cam wyposażone w kamerę. Po wykryciu ruchu i aktywacji alarmu – kamera wykonuje serię zdjęć i tym samym może np. uchwycić włamywacza lub niebezpieczną sytuację. Co istotne, zadbano tutaj o miłośników czworonogów – czujnik jest bowiem odporny na zwierzęta o wadze do 20 kg i wzroście do 50 cm.