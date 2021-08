Airpodsy mogą otrzymać najważniejszą funkcję od czasu ich stworzenia

Jeżeli dyskutujemy o wyższości słuchawek bezprzewodowych nad przewodowymi (bądź odwrotnie), to zazwyczaj na stół wyciągane są za każdym razem podobne argumenty. Z jednej strony - słuchawki przewodowe mogą się wydawać niewygodne i nie mają funkcji jak aktywna redukcja hałasu bądź zaawansowanego sterowania z poziomu słuchawki. Z drugiej strony - słuchawki TWS przedstawiane są jako jednorazówki, których nie da się naprawić, jako urządzenia, które mogą się rozładować w najmniej pożądanym momencie i finalnie - jako coś, co może się zgubić. Łatwo bowiem pomyśleć, że o słuchawkach bezprzewodowych łatwo zapomnieć, bądź je gdzieś zostawić. Cóż, już niedługo nie będzie to problemem.

Airpods dostaną upgrade i będą działały z Find My od Apple

Jak donosi PhoneArena, w najnowszej becie iOS 15, Apple dodało ważną funkcjonalność, która może pomóc właścicielom Airpodsów odnaleźć swoje gadżety. Wszystko dlatego, że od tego momentu będą oni mogli podłączyć słuchawki do AppleID. Będzie to niezależne od tego, do jakiego urządzenia podłączone są w chwili obecnej przez bluetooth. Zmiany w oprogramowaniu pozwolą łączyć się słuchawkom z siecią FindMy, i pokazywać się na mapie, kiedy tylko użytkownik będzie chciał je zlokalizować. Oczywiście - można też zdalnie zlecić słuchawkom wydawanie dźwięku, by łatwiej było je znaleźć na miejscu.

Niestety w tym przypadku na 99 proc. za połączenie i przekazywanie sygnału będzie odpowiadało etui, a nie pojedyncze słuchawki (chociaż, jako że technologia polega na sygnale bluetooth, niewykluczone, że będzie można w ten sposób odnaleźć takżę pojedyncze sztuki). O tym, jak będzie to wyglądało dowiemy się, kiedy iOS 15 wyjdzie na iPhone'y. Niemniej - dodanie do sieci FindMy elementu, który z całego ekosystemu zgubić jest najłatwiej, jest zdecydowanie dobrym pomysłem.

*tutaj mały sidenote, ponieważ koledzy z redakcji słusznie zwrócili uwagę, wyjaśniam i doprecyzowuje, że do tej pory można było na mapie zobaczyć gdzie nastąpiło ostatnie połączenie bluetooth słuchawek, jednak nie działają one jak AirTag - i to właśnie zmieni się w iOS 15*

Źródło