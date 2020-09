To pierwsze zdjęcia najnowszych, nausznych, słuchawek Apple. Podobno

O nausznych słuchawkach Apple, AirPods Studio, słyszymy już od kilku miesięcy. I choć od premiery nowych słuchawek dzieli nas prawdopodobnie jeszcze kilka dobrych tygodni, plotki przybierają na sile — i zakładam że tylko kwestią czasu jest oficjalne ogłoszenie nowego produktu. Po wczorajszych premierach zegarków i tabletów czas na dokładkę. Podobno jeszcze w październiku czeka nas konferencja na której gigant z Cupertino zapowie nowe iPhone’y — wydaje się to być idealną okazją, by przy okazji zaserwować także słuchawki. Te nie mają absolutnie nic wspólnego z białymi dousznymi i dokanałowymi Airpodsami które rozkochały w sobie użytkowników z całego świata.

Airpods Studio w dwóch wariantach: sportowym oraz bardziej eleganckim

Ostatnie przecieki informują o tym, że nauszne słuchawki AirPods Studio miałyby trafić na rynek co najmniej w dwóch wariantach: minimalistycznym sportowym oraz bardziej eleganckim, w oprawie przypominającej skórę. Ten pierwszy poza mniej „wyszukanym” wyglądem miałby charakteryzować się także większą lekkością, oddychającymi materiałami oraz nakłuciami. To sprzęt kierowany ku aktywnym użytkownikom, którym z różnych powodów douszne / dokanałowe rozwiązania nie wystarczają — warto też mieć na uwadze, że miałby on mieć elementy wymienne, które każdy może dostosować do własnych potrzeb. Mówi się też, że sprzęt ten zaoferuje zestaw specjalnych funkcji — w tym wykrywanie szyi i głowy (by automatycznie wznawiać / wstrzymywać odtwarzanie) czy własne ustawienia equalizera. Wzmianki o sprzęcie znalazły się też w becie iOS 14, a teraz światło dzienne ujrzały materiały, na których rzekomo widać nowy sprzęt giganta z Cupertino. Mowa o powyższej fotografii oraz krótkim filmiku, który wygląda jakby został nagrany Game Boy Camera we wczesnych latach 90. ubiegłego stulecia:

Watermark-less white. I did say they looked a bit worse IMO pic.twitter.com/AiYNMyfktR — Fudge (@choco_bit) September 16, 2020

Źródło