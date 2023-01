Przez ostatnie lata synonimem bezprzewodowych słuchawek dousznych do iPhone'a były słuchawki AirPods. Rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, a Apple mogło liczyć pieniądze, które wpływały z ich sprzedaży. Wygodne, nafaszerowane nowymi technologiami - ale przesadnie (zdaniem niektórych) drogie. Wielokrotnie podnoszony argument, że konkurencja oferuje lepszy dźwięk za dużo mniejsze pieniądze przebił się do świadomości konsumentów, którzy coraz chętniej sięgają po ofertę konkurencji. Apple w swojej ofercie posiada cztery różne modele słuchawek, które mają odpowiadać na zapotrzebowania różnych grup odbiorców, jednak w tym zestawieniu brakuje czegoś, co zainteresuje ludzi, którzy na tego typu gadżety nie chcą wydawać dużych pieniędzy. Obecnie w ofercie Apple znajdziemy:

AirPods 2. generacji

AirPods 3. generacji

AirPods Pro 2. generacji

AirPods Max

Najtańsze - druga generacja AirPods bez aktywnej redukcji hałasu, spersonalizowanego dźwięku przestrzennego z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy czy odporności na wodę i pot kosztują w oficjalnym sklepie Apple 799 zł. I trzeba przyznać, że to cena bardzo wysoka jak za możliwości oferowane przez same słuchawki. Konkurencja nie śpi i choć nie ma tak dużego dostępu do wewnętrznych systemów iOS pozwalających m.in. na szybkie i bezproblemowe parowanie, dostarcza wysokiej jakości dźwięki oraz rozbudowanych funkcji zarządzanych z poziomu dedykowanych aplikacji. I to w cenie, która jest znacznie niższa niż to, co w najniższej półce oferuje Apple.

Dostrzegają to klienci, którzy stawiają na produkt tańszy. Odbija się to na liczbach i przewidywaniach na ten rok. Analitycy podają, że dostawy słuchawek AirPods mają spaść z 73 milionów sztuk w 2022 roku do 63 milionów w tym roku. Apple musi więc znaleźć sposób na odwrócenie trendu spadkowego i zainteresowanie potencjalnych nabywców jeszcze tańszym modelem.

AirPods Lite - budżetowe słuchawki do sprzętów Apple. Czy mają szansę trafić do sprzedaży?

I tu pojawiają się plotki związane z jeszcze jednym modelem słuchawek dousznych, nad którymi ma pracować Apple. AirPods Lite mają przyciągnąć tych, którzy nie chcą wydawać więcej jak 100 dolarów na słuchawki (w USA podstawowe AirPods kosztują 129 dolarów - bez podatku). Choć na ten moment nie ma żadnych konkretów związanych z funkcjami oferowanymi przez nowe słuchawki, można się domyślać, że Apple będzie musiało je "wykastrować" z funkcji, które znajdziemy w AirPods 2. generacji - a trzeba przyznać, nie nie zostało w nich wiele do wycięcia. Alternatywą dla nowego modelu jest znaczne obniżenie ceny "dwójek". Pytanie tylko czy Apple zdecyduje się na taki krok.

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się przy okazji którejś z nadchodzących premier sprzętów Apple. Kiedy będzie najbliższa? W zeszłym roku pierwszą konferencję Apple mieliśmy wczesną wiosną - 18 marca. To na niej zaprezentowano iPhone SE 3. generacji. Czy trend się ten powtórzy? Przed świętami pojawiły się informacje, że 4. generacja iPhone'a SE nie trafi do sprzedaży - a przynajmniej nie w tym roku. Czy to znaczy, że na premiery produktowe przyjdzie nam poczekać nieco dłużej?

Stock Image from Depositphotos