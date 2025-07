Chciałeś kupić ten rower online? W końcu będzie to możliwe

Chciałeś kupić rower firmy Scott, Bergamont i Bold, ale nie mogłeś zrobić tego przez internet? Polski dytrybutor skutecznie blokował sprzedaż online. I za to właśnie został ukarany.

Sprawa miał swój początek już w grudniu 2023 r., gdy UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Scott Sportech Polska. Dotyczy ono dział firmy, które miały ograniczać konkurencję i utrudniać konsumentom nabywanie produktów tego dystrybutora przez internet, a klient miał być nakłaniany do szukania odpowiedniego sklepu stacjonarnego. Sprzedawcy nie mogli również sprzedawać rowerów na platformach typu Allegro czy OLX. Zakaz sprzedaży, zdaniem urzędy, mógł doprowadzić do ograniczania konkurencji pomiędzy dealerami do wąskiego obszaru lub nawet całkowicie ją likwidować, jeśli na danym terenie działał tylko jeden sprzedawca. O sprawie mówił prezes urzędu Tomasz Chróstny:

Reklama

Skutkiem zakazu sprzedaży przez internet mógł być podział rynku. Dystrybutorzy nie musieli rywalizować o klientów z konkurentami na terenie całego kraju, lecz jedynie z tymi blisko siedziby własnego sklepu. Jednocześnie konieczność pokonywania dużych odległości, żeby kupić sprzęt w sklepie stacjonarnym, mogła zniechęcać konsumentów do zakupu najlepszych dla siebie i tańszych rowerów.

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK poinformował właśnie o zakończeniu sprawy i nałożeniu na Scott Sportech Polska kary. Zdaniem urzędu, firma naruszyła przepisy prawa konkurencji – zarówno krajowe, jak i unijne. Przez blisko dziesięć lat dealerzy współpracujący ze spółką Scott Sportech Poland, dystrybutorem marek Scott, Bergamont i Bold, musieli stosować praktyki ograniczające sprzedaż rowerów przez internet z dostawą do klienta. W efekcie konsumenci nie mogli swobodnie kupować rowerów online, a dealerzy sprzedawali głównie lokalnie, bez konieczności konkurowania z innymi sprzedawcami na rynku krajowym.

Ograniczyło to ich możliwość rywalizacji cenowej i ofertowej. Spółka opierała takie działania na zapisach zawartych w tzw. „porozumieniach dystrybucyjnych” i „warunkach współpracy”. Choć dokumenty nie zawierały bezpośredniego zakazu sprzedaży internetowej, w praktyce skutecznie ją uniemożliwiały. Sprzedawcy byli zobowiązani do osobistego przekazania klientowi w pełni złożonego roweru, natomiast sprzedaż za pośrednictwem popularnych platform handlowych, takich jak Allegro czy eBay, była wprost zakazana. Możliwość prezentowania produktów w internecie ograniczała się jedynie do funkcji informacyjnej, mającej zachęcać do odwiedzin w sklepie stacjonarnym.

Koniec dziwnych praktyk. UOKiK ukarał dystrybutora popularnych rowerów

Zakaz sprzedaży internetowej to nie strategia biznesowa – to forma zamykania rynku i wykluczania konkurencji. Konsumenci mają prawo do swobodnego wyboru ofert, niezależnie od tego, czy kupują rower w sklepie stacjonarnym, czy przez internet.

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Spółka aktywnie egzekwowała zakaz sprzedaży online – sprzedawcy, którzy próbowali oferować rowery z dostawą, byli wzywani do zaprzestania takich działań pod groźbą sankcji. Firmy współpracujące z dystrybutorem również pilnowały wzajemnego przestrzegania zasad, informując go o ewentualnych naruszeniach. Taki system, zdaniem UOKiK, utrwalał podział rynku i sprzyjał utrzymywaniu wyższych cen, ograniczając konsumentom dostęp do pełnej oferty i konkurencyjnych warunków zakupu.

Reklama

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że działania spółki naruszały zarówno polskie, jak i unijne przepisy dotyczące ochrony konkurencji. Podkreślono, że ograniczenie sprzedaży internetowej mogło także blokować transakcje między dealerami z Polski a konsumentami z innych krajów Unii Europejskiej. W związku z tym UOKiK powołał się również na artykuł 101 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który zakazuje porozumień naruszających zasady wspólnego rynku. W wyniku postępowania nałożono na Scott Sportech Poland karę finansową w wysokości 4 340 394 zł. Decyzja nie jest prawomocna – spółce przysługuje prawo do odwołania.

Stock image from Depositphotos