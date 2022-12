Specjalna, limitowana, edycja AirPods Pro. Śliczna, ale i tak jej nie kupicie

Apple regularnie raczy klientów specjalnymi, limitowanymi, edycjami swoich akcesoriów. Nie ma ich co prawda zbyt wielu, ale kiedy już trafiają do sprzedaży - są naprawdę śliczne. Nieprzekombinowane, minimalistyczne i z odpowiednią symboliką. Tak sprawy mają się bez wątpienia z limitowanymi edycjami słuchawek AirPods Pro, które firma wypuszcza z okazji świętowania nowego chińskiego roku. Z okazji nadchodzącego roku królika — gigant z Cupertino zaoferuje specjalną edycję słuchawek, które dostępne będą w sprzedaży tylko przez miesiąc. Niestety - wyłącznie na rynkach, gdzie faktycznie celebruje się chiński nowy rok.

Limitowana edycja słuchawek AirPods Pro drugiej generacji dostępna będzie w sprzedaży w stacjonarnych sklepach Apple między 6 stycznia, a 7 lutego. Niestety, zmuszony jestem zgasić zapał wszystkich zainteresowanych, bowiem mowa o sklepach w Chinach, Makau, Singapurze, Hong Kongu oraz na Tajwanie. Tam również pracownicy pomogą stworzyć niezapomniany rodzinny portret - okraszony specjalną ramką upamiętającą to wydarzenie.

Dołącz do nas w Apple Store i stwórz noworoczny portret, którym będziesz chciał się podzielić ze wszystkimi. Apple Creatives pokażą Ci, jak uchwycić wyjątkową chwilę za pomocą trybu portretowego i funkcji Live Photos w najnowszym iPhonie. W Keynote dodasz swoje zdjęcie do wyjątkowej ramki, którą możesz spersonalizować, a następnie wyeksportujesz jako GIF do udostępnienia. Doskonałe dla wszystkich grup wiekowych.