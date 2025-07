Szał nowości od IKEA. Wszyscy będziecie zadowoleni

IKEA otwiera nowy rozdział w historii swoich produktów smart. Po trzęsieniu ziemi, jakim było zakończenie współpracy z Sonosem, nadszedł czas na nowe produkty, nowe rozwiania i inne podejście. Już od stycznia ruszy fala nowości – ponad 20 produktów smart home będzie kompatybilnych ze standardem Matter. Co to oznacza? Że urządzenia od różnych producentów wreszcie zaczną ze sobą się łączyć bez żadnych zgrzytów, co mocno uprości ogarnianie domowych zestawów smart home. A co najlepsze, obecny (nietani) hub od IKEA, czyli DIRIGERA, będzie z tym wszystkim kompatybilny, więc nie będzie potrzeby wymiany centralnego elementu całego systemu.

Reklama

IKEA i Sonos - dlaczego zakończono współpracę?

Dlaczego IKEA pożegnała się z Sonos? David Granath, który odpowiada za asortyment w IKEA, jasno tłumaczy, że chodziło o to, by dźwięk był dostępny, funkcjonalny i po prostu przyjemny, bez zbędnego komplikowania sobie życia. Głośniki Symfonisk od Sonos były fajne, ale ich cena potrafiła odstraszyć, co wykluczało wielu potencjalnych klientów. IKEA chce to zmienić.

Nowe głośniki bluetooth w IKEA

W ramach tej nowej strategii, IKEA mocno stawia na technologię Bluetooth oraz sprytne rozwiązanie – funkcję Spotify Tap. Znamy ją m. in. z ogrodowego głośnika/lampki VAPPEBY. IKEA Nattbad jest już dostępny w sklepach. To małe, urocze radyjko w stylu retro, które mierzy niewiele ponad 17 centymetrów wysokości. Dostępne jest w wesołych kolorach: żółtym, czarnym i różowym. Jego cena, wynosząca około 29 funtów (czyli jakieś 49 dolarów), czyni go naprawdę atrakcyjną opcją w segmencie małych głośników. Co potrafi? Dzięki funkcji Spotify Tap wystarczy jedno dotknięcie, żeby wznowić słuchanie ulubionej muzyki dokładnie tam, gdzie ją przerwaliście. Kolejne dotknięcie? Nowa piosenka, idealnie dopasowana do Waszych gustów! Ważne jest to, że działa to nawet bez płatnej subskrypcji Spotify. Nattbad pozwala też na łączenie wielu głośników w trybie multi-speaker za pomocą Bluetooth 5.3, co ułatwia nagłośnienie całego pomieszczenia. Możecie też podłączyć do niego dwa urządzenia naraz.

A już w październiku czeka nas premiera głośnika IKEA Blomprakt. Ponownie połączono funkcję głośnika z lampką. Klosz lampy jest regulowany, więc możecie skierować światło tam, gdzie akurat potrzebujecie. Blomprakt będzie dostępny w beżowym, czarnym i niebieskim kolorze. Choć dokładna polska cena zostanie potwierdzona bliżej premiery, spodziewamy się, że będzie to nieco ponad 400 zł (100 euro i 120 dolarów USD). Blomprakt, podobnie jak Nattbad, będzie miał zintegrowaną funkcję Spotify Tap do szybkiego startu z muzyką. Cała nowa seria głośników Bluetooth jest projektowana tak, żeby działała od razu po wyjęciu z pudełka.

Nadchodzące urządzenie IKEA

W styczniu przyszłego roku ma pojawić się na rynku aż dziesięć kolejnych głośników, a także wiele innych akcesoriów smart home. Niektóre z nich będą efektem współpracy ze szwedzką projektantką Teklą Severin, która słynie z eksperymentów z kolorami, by elektronika lepiej wpasowywała się w wystrój wnętrz. Firma będzie też stawiać na produkty o podwójnym zastosowaniu, czyli takie, które łączą kilka funkcji w jednym urządzeniu. Mowa tu o głośnikach wbudowanych w lampy czy półki, albo o oczyszczaczach powietrza i ładowarkach bezprzewodowych zintegrowanych ze stołami i blatami.