Nowy patent Apple sprawi, że będziemy czuli się bezpiecznie z słuchawkami w uszach

Gigantowi z Cupertino został dziś przyznany patent na nową funkcję bezpieczeństwa w słuchawkach AirPods, która będzie w stanie wykryć, kiedy użytkownik jest zagrożony - a kiedy to zrobi, automatycznie wyłączy odtwarzaną muzykę lub znacznie obniży jej głośność. To ma pozwolić zaalarmować użytkownika i pozwolić mu skupić się na rzekomym niebezpieczeństwie - i trzeba przyznać, że jest to doskonały pomysł.

To jednak nie jedyna nowa funkcja patentu. Jak się okazuje, AirPods mają być również w stanie wykryć, czy w danym momencie ćwiczymy bezpiecznie i skutecznie. Czy to oznacza koniec trenerów personalnych? Na pewno nie, ale brzmi całkiem nieźle.

Jak to ma działać? Patent wyjaśnia sposób wykrywania potencjalnych niebezpieczeństw

Apple planuje połączyć wbudowany GPS w iPhone’ach i Apple Watchach z czujnikami zawartymi w AirPods w celu określenia lokalizacji, prędkości i tego, czy korzystamy tylko z jednej słuchawki, czy z dwóch. Przykładowa sytuacja: dane lokalizacji wskazują, że szybkim krokiem przemieszczamy się w kierunku ruchliwego skrzyżowania. Co więcej, w uszach mamy obydwie słuchawki - to zazwyczaj przekłada się na to, że nie ​​poświęcamy dostatecznej uwagi temu, co się dzieje i możemy zwyczajnie nie być świadomi ruchu na danym skrzyżowaniu. W takiej sytuacji AirPods mogą wstrzymać odtwarzanie muzyki lub zmniejszyć jej głośność, co ma nas zaalarmować o potencjalnym zagrożeniu.

Jeśli mamy założone dwie słuchawki, ale idziemy chodnikiem lub boczną stroną ulicy, muzyka zatrzyma się lub zmniejszy swoją głośność tylko w słuchawce znajdującej się po stronie ulicy, żebyśmy mogli wyraźnie usłyszeć nadjeżdżający samochód. Gdyby tego było mało, jeśli prędkość i ruch użytkownika wskazują, że ten porusza się na rowerze, a dane GPS o aktualnej lokalizacji sugerują, że droga jest ruchliwa, słuchawki AirPods mogą automatycznie zmniejszyć głośność, aby zapewnić lepszą świadomość. Oczywiście, najnowsze słuchawki mają tryb kontaktu, który poza odtwarzaną muzyką przepuszcza dźwięk z zewnątrz - mimo to, z autopsji wiem, że kiedy spaceruję zamyślony z słuchawkami w uszach, nie odbieram wystarczającej ilości bodźców - i wtedy faktycznie słuchawki informujące o tym, że warto się rozejrzeć i poświęcić uwagę otoczeniu, mogą okazać się niesamowicie pomocne.

Źródło: Patently Apple

Patent ma zaskoczyć jeszcze jedną funkcją

Patent Apple poszedł jeszcze o krok dalej. Kiedy GPS wykryje, że użytkownik znajduje się w innym kraju, gdzie pojazdy poruszają się drugą stroną ulicy, system uzna, że użytkownik jest narażony na większe ryzyko podczas spacerowania, przechodzenia przez ulicę czy zwyczajnie korzystania z dróg - i wtedy ma zastosować bardziej rygorystyczne zasady bezpieczeństwa.

AirPods zastąpią trenerów personalnych? Słuchawki mają informować o jakości wykonywanych ćwiczeń

Patent skupia się również na… inteligentnej macie do ćwiczeń. Zawarte w niej czujniki mają wykrywać, czy użytkownik poprawnie wykonuje ćwiczenia - i kiedy nie będziemy w odpowiedniej pozycji, mata poinformuje nas o tym przy pomocy AirPods.

Czujniki mają znajdować się w macie do ćwiczeń lub pod nią. System będzie porównywał naszą pozycję do tej, jaką mamy w danym ćwiczeniu osiągnąć - i poza informacją, że robimy to źle, mamy usłyszeć też wskazówki, co poprawić. Całość wydaje się naprawdę ekscytująca, chociaż dość wymagająca do dopracowania.

Źródło: Patently Apple

Który patent bardziej przypadł Wam do gustu? Chociaż różnie bywa z wdrażaniem tych patentów do finalnych produktów, to osobiście mocno liczę, że pierwsze z przedstawionych rozwiązań będzie dostępne w nowych AirPods.

Źródło: Patently Apple