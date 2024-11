TOP5 branż, w których pracownicy obawiają się AI. Oto dlaczego

Tak, dobrze się domyślacie - najbardziej boją się ci, co korzystają. Uśredniając z ogółu badanych pracowników różnych branż, już 38% z nich żywi obawy w stosunku do rosnącej roli AI, a w szczególności do automatyzacji procesów na ich stanowiskach.

Jednak dzieląc te wyniki na poszczególne branże, odsłania się zróżnicowany obraz tych obaw. Największe są wśród przedstawicieli branż takich jak marketing i PR - 66%, HR i kadry - 64% oraz obsługa klienta - 47%. Z kolei mniejsze obawy są po stronie najbardziej odpornych na automatyzację jak logistyka, zakupy - 44%, czy sprzedaż - 43%.

Jednocześnie to pracownicy działów marketingu i PR, najczęściej wykorzystują AI w swojej codziennej pracy do automatyzacji procesów takich jak analiza danych, segmentacja klientów, personalizacja treści czy do tworzenia kampanii marketingowych - aż 50% wskazań.

Na drugim miejscu, znaleźli się specjaliści IT - 34%, którzy to sięgają po AI do zarządzania danymi, automatyzacji zadań oraz optymalizacji procesów projektowych. Podium zamykają pracownicy działów HR, dla których AI to ułatwienie w procesach rekrutacyjnych, zarządzania talentami oraz analizy zaangażowania pracowników.

Tak więc w pierwszej trójce mamy przedstawicieli dwóch branż, którzy najbardziej obawiają się AI - można podejrzewać, iż z uwagi na to, że sami widzą, jak bardzo potrafi ich ona wyręczyć w codziennych obowiązkach.

Michał Halemba, Senior Product Manager w Pracuj.pl:

Z punktu widzenia kandydatów, wykorzystanie AI w procesie rekrutacyjnym przyczynia się do większego komfortu. Dzięki automatyzacji pierwszych etapów rekrutacji, odpowiedzi na aplikacje przychodzą szybciej, a decyzje są oparte na rzeczywistych kompetencjach, nie na subiektywnych odczuciach. Co więcej, algorytmy AI mogą precyzyjniej dopasowywać oferty pracy do indywidualnych kwalifikacji i preferencji, co zwiększa szansę na znalezienie odpowiedniego stanowiska – to dzieje się już w naszej nowej aplikacji mobilnej.

Z drugiej strony, również kandydaci w procesach rekrutacyjnych równie ochoczo sięgają po sztuczną inteligencję, pomoc w przygotowaniu CV znalazła się na drugim miejscu, wśród zastosowań AI u wszystkich badanych pracowników, zaraz po przygotowaniu różnych materiałów do aktualnej pracy.

Ewelina Amanowicz, Product Researcher w Pracuj.pl:

Wyniki badań wskazujące na rosnącą rolę AI w tworzeniu CV i rozwiązywaniu zadań rekrutacyjnych to tylko wierzchołek całego spektrum zastosowań sztucznej inteligencji w obszarze rekrutacji i na co dzień. AI działa za kulisami w wielu sytuacjach, takich jak dopasowanie ofert w aplikacjach mobilnych czy personalizacja treści. Reklama

Oczywiście, nie dla wszystkich pracowników AI utożsamiana jest z zagrożeniami - 35% ankietowanych nie tylko uważa, że nie wpłynie ona na ich miejsca pracy, ale i wierzy, że uwolni ich ona z części obowiązków, pozwalając im skupić się na bardziej ambitnych zajęciach.

Co więcej, aż 60% badanych chętnie wzięłaby udział w dodatkowych szkoleniach z zakresu zastosowań sztucznej inteligencji. Największą gotowość do poszerzania wiedzy i zdobycia umiejętności korzystania z narzędzi AI, deklarują pracownicy branży urody i sportu - 77%, magazynowanie - 60%, gastronomia - 59%, edukacja - 59% czy budownictwo i wykończenia - 57%.

