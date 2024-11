Trump ubije AI? Nowa funkcja w Białym Domu

Sztuczna inteligencja oraz kryptowaluty nie są już żadną nowością i od wielu lat funkcjonują na rynku. Jednak fakt, że nadal są to obszary słabo uregulowane, sprawia, że dzieje się tam "wolna amerykanka", co jest mokrym snem wszystkich fanów wszelkich deregulacji, lecz jednocześnie sporym polem do nadużyć. Amerykańskie media donoszą, że prezydent-elekt rozważa utworzenie nowej funkcji w Białym Domu, określanej jako "AI Czar", która miałaby wpływ na to, jak wyglądają regulacje dotyczące sztucznej inteligencji i kryptowalut oraz na sposób, w jaki amerykańska biurokracja mogłaby wykorzystać AI.

Trump stworzy funkcję "cara sztucznej inteligencji"?

Trump został niedawno wybrany na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Już teraz zapowiada zmiany w swojej administracji. Wiadomo, że zamierza powołać Department of Government Efficiency (DOGE), czyli urząd do spraw efektywności rządu, na którego czele stanie Elon Musk oraz Vivek Ramaswamy. Nie bez powodu to przywołuję, gdyż jeżeli zostanie wprowadzona funkcja "AI Czar", to właśnie ci jegomoście będą mieli dużo do powiedzenia w kontekście tego, komu przypadnie nowa rola.

O pomyśle wprowadzenia nowej funkcji poinformował portal Axios, zajmujący się sprawami związanymi ze sztuczną inteligencją. Źródło zaznacza jednocześnie, że choć powstanie nowej roli w Białym Domu jest wysoce prawdopodobne, tak jeszcze nie jest to nic oficjalnego. Osoba odpowiedzialna za sztuczną inteligencję (AI czar) będzie miała za zadanie skoncentrować zasoby publiczne i prywatne, aby utrzymać przewagę USA w dziedzinie AI. Jego kompetencje będą jednak rozszerzone również na kryptowaluty.

Rząd federalny ma ogromne zapotrzebowanie na technologie związane z AI, a nowy lider najprawdopodobniej będzie współpracował z szefami ds. AI w agencjach rządowych (stanowiska te zostały utworzone w wyniku rozporządzenia prezydenta Bidena dotyczącego AI i mogą zostać utrzymane za czasów Trumpa). Osoba ta będzie również współpracować z Departamentem Sprawiedliwości (DOGE) w celu wykorzystania AI do wykrywania marnotrawstwa, oszustw i nadużyć, w tym tych związanych z systemami świadczeń społecznych. Biuro to ma także wspierać prywatne inwestycje na ogromną skalę, potrzebne do zwiększenia zasobów energetycznych, co pozwoli USA pozostać liderem w innowacjach.

Grafika: depositphotos