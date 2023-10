Tajemnicze urządzenie od byłych pracowników Apple bryluje na wybiegu – do czego służy?

Jeśli nigdy nie słyszeliście o Humane, to nic nie szkodzi – firma co prawda funkcjonuje już od paru lat, ale w zasadzie oprócz kilku górnolotnych marketingowych hasełek jeszcze nic nie wypuściła. Warto jednak zapamiętać tę nazwę, bo stoją za nią ważne dla branży technologicznej osobistości, które brały udział w projektowaniu urządzeń z logiem nadgryzionego jabłka. Teraz Humane przygotowuje się do premiery swojego pierwszego urządzenia – owianego mgłą tajemnicy AI pin, które pokazano podczas jednego z paryskich pokazów mody.

Sztuka designu byłych projektantów Apple

Jeśli poszukacie w sieci konkretów o Humane, to nie znajdziecie zbyt wielu informacji. Traficie jednak na ważny fakt, którym firma otwarcie się chwali. Jej założycielami są Bethany Bongiorno i Imran Chaudhri, czyli osoby przez lata biorące udział w projektowaniu sprzętów od Apple, gdzie zbierali doświadczenie nie tylko w kwestii designu, ale także tworzenia otoczki ekskluzywności.

Źródło: Humane

Historia Humane sięga 2017 roku, ale poważnie zaczęło robić się dopiero w 2020. Wtedy też firmie udało się zorganizować finansowanie na poziomie 30 milionów dolarów, a w marcu tego roku Humane zebrało kolejne 100 milionów. Po co? By tworzyć technologię, która „poprawia ludzkie doświadczenia i rodzi się z dobrych intencji” – pierwszą próbą materializacji tej wizji ma być właśnie AI Pin.

AI Pin – więcej sloganów niż konkretów. Do czego służy?

O tym niewielkim urządzeniu słyszeliśmy już kilka miesięcy temu podczas wstępnego show Imrana Chaudhri w programie TED, ale oprócz kilku sloganów o tym jak odpowiedzialnie Humane podchodzi do technologii i jak rewolucyjne ich urządzenia będą, niewiele się dowiedzieliśmy. AI Pin ponownie błysnęło na scenie podczas tegorocznego Spring Summer show na Paris Fashion Week. Niewielka przypinka pojawiła się na marynarce noszonej przez Naomi Campbell w ramach promocji wydarzenia, które odbędzie się już 9 listopada. To właśnie wtedy Humane po raz pierwszy odsłoni kurtynę, pokazując pełnię możliwości AI Pin. No właśnie, ale o jakich możliwościach mowa?

Konkretów wciąż brak, ale wiemy już, że urządzenie będzie czymś w rodzaju inteligentnego projektora. Humane chce stworzyć smartfon nowej generacji, ale taki, który nie będzie wymagał obsługi przy pomocy dłoni. Wszelkie polecenia mają być bowiem wydawane głosowo, a interfejs wyświetlać będzie się na… cóż, dowolnej powierzchni, znajdującej się tuż przed urządzeniem. AI Pin ma wysyłać wiadomości, odbierać połączenia, pełnić rolę tłumacza, czy wyszukiwać treści w sieci, a wszystko to przy wsparciu sztucznej inteligencji. To trochę tak, jakbyście nosili Siri przypiętą do kurtki bądź płaszcza. Rewolucyjne? Według założycieli Humane tak, ale ja pozostaje sceptyczny.

Twórcy mówią, że Ai Pin to „rodzaj samodzielnego urządzenia z platformą oprogramowania, która wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, aby umożliwić innowacyjne korzystanie z komputerów osobistych” – czy to cokolwiek wyjaśnia? No nie do końca, dlatego będziemy musieli wstrzymać się z ocenami jeszcze przez nieco ponad miesiąc. W każdym razie AI Pin ma być połączeniem designu, kreatywności i odpowiedzialnej technologii, stawiającym na prywatność oraz wtapianie się w codzienny ubiór użytkownika. Brzmi jak ciekawostka, o której szybko zapomnimy, ale nie zapeszajmy – pełnia potencjału zostanie ujawniona już za miesiąc.