Pierwsza zasada Fight Clubu to "nie mówimy o Fight Clubie". Ale tu jest odwrotnie. Lockheed Martin ogłasza swój "AI Fight Club" na cały głos. Ring cyfrowy, walki wirtualne, ale stawka – już jest jak najbardziej prawdziwa. Chodzi o technologię, która może zadecydować o wynikach prawdziwych konfliktów: i w cyberprzestrzeni i w "naszym" świecie.

Stany Zjednoczone czują oddech Chin na karku. Chińczycy ładują miliardy w autonomiczne systemy uzbrojenia – maszyny, które same decydują, gdzie i kiedy strzelać. Amerykanie też nie chcą zostawać w tyle, więc inwestują na potęgę. Lockheed Martin postanowił z tej okazji podkręcić tempo wyścigu.

John Clark, wiceprezes Lockheeda, nie bawi się w półsłówka w komunikacje dla prasy: "AI w wojsku to nie przyszłość, tylko potrzeba na tu i teraz". Stworzenie miejsca, gdzie algorytmy mogą się ścierać, testować i dojrzewać, nie jest zatem ślepym strzałem. Pole walki przyszłości jest naszą koniecznością dokładnie w tej chwili.

Małe firmy, ogromne pomysły, gigantyczny potencjał

Początkowo Lockheed chciał stworzyć poligon tylko dla siebie. Ale szybko przyszła refleksja, że wiele genialnych pomysłów rodzi się poza wielkimi korporacjami: często skostniałymi i "skażonymi" czymś, co ja nazywam "ukorpowieniem". Małe startupy, zespoły programistów bez milionów na koncie, ale z rozwiązaniami wartymi miliardy – to właśnie ich chce Lockheed przyciągnąć do AI Fight Club.

Dla mniejszych firm barierą zawsze były koszty i dostęp do rozwiązań zgodnych z niemałą listą standardów Pentagonu. Teraz drzwi się otwierają szerzej. Lockheed daje infrastrukturę, narzędzia zatwierdzone przez rząd i symulatory, które odzwierciedlają prawdziwe scenariusze wojskowe – od satelitów monitorujących przestrzeń kosmiczną po operacje desantowe. To jak komunikat: "Jeśli masz świetny algorytm, ale nie masz kasy, przyjdź do nas. Udowodnij swoją wartość w AI Fight Club". Lepszej pokusy gigant nie mógł wysłać w świat.

Darwinizm w wersji cyfrowej

Kluczowym elementem są pojedynki AI. Algorytmy wchodzą na ring, a obserwatorzy z Pentagonu oceniają ich skuteczność w czasie rzeczywistym. Wszystko odbywa się pod presją scenariuszy o wysokiej stawce – nie chodzi o popis na konferencji (gdzie wszystko dzieje się pod scenariusz), tylko o realne zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas konfliktów zbrojnych.

Najlepsi zawodnicy AI Fight Club będą mogli liczyć na coś więcej niż tylko prestiż. Lockheed jasno deklaruje, że najlepsi mogą zostać dostawcami technologii dla Pentagonu. Rocznie firma wydaje ponad 42 miliardy dolarów na dostawców właśnie – teraz część tej kwoty może trafić do tych, którzy wykażą się najlepszymi, najbardziej efektywnymi algorytmami.

Rynek zbrojeniowy nowej generacji

Jedni uważają, że Lochkeed poszedł "na ostro" w marketing. Mnie wydaje się, że to świetny pomysł na kompletną zmianę paradygmatu w branży. Pentagon dostaje w ten sposób dostęp do świeżych pomysłów, które wcześniej mogły zamierać w startupowych garażach z prozaicznych powodów. Zdecydowanie najgroźniejszym z nich jest zdecydowanie brak funduszy. Nawet najlepszy pomysł bez podstawy, jaką są pieniądze prędzej, czy później umrze.

Dla mniejszych firm to szansa, której wcześniej po prostu nie było. Możliwość wejścia w świat gigantycznych kontraktów obronnych bez konieczności samodzielnego budowania kosztownej infrastruktury. Akceleracja rozwoju technologii przy okazji wyrównania szans między dużymi i małymi graczami to rzecz jak najbardziej pożądana.

Co więcej: duże firmy zbrojeniowe dostają od Lockheeda jasny komunikat: nie wystarczy już sama renoma i wieloletnie kontrakty. Liczy się efektywność tu i teraz. AI Fight Club będzie filtrem oddzielającym marketingowy bełkot od realnych możliwości prezentowanych rozwiązań. Na naszych oczach niszczeć będzie dysonans polegający na niesamowitościach ukazywanych w trakcie targów i miernych wyników w syntetycznych testach oraz realistycznych warunkach. I dobrze.

Wojsko przyszłości już teraz

Wirtualne bitwy algorytmów są w istocie zapowiedzią nowego typu konfliktów. Sztuczna inteligencja już dziś zarządza satelitami, dronami, systemami obrony powietrznej czy operacjami zwiadowczymi. AI Fight Club tylko przyspieszy weryfikację, które technologie naprawdę działają, a które nadają się tylko na konferencje i targi.

Liczą się wyniki, które Pentagon może wykorzystać natychmiast. Dla rządowych decydentów inicjatywa Lockheeda jest więc nie tylko kolejnym miejscem do obserwowania rozwoju technologii, ale narzędziem do szybkiego wdrażania najskuteczniejszych rozwiązań.

Stawka większa niż życie

Wprowadzając na rynek AI Fight Club, Lockheed Martin rozdaje karty za pomocą zupełnie nowego trendu. Poligon testowy dla algorytmów staje się jednocześnie rynkiem talentów, areną bezpośrednich starć technologicznych i filtrem jakości.

Z tego — być może — zrodzą się technologie, które zdecydują o losach konfliktów przyszłości. Miejmy nadzieję, że cokolwiek nie zostanie stworzone w ramach AI Fight Clubu, będzie użyte jedynie w ramach działań obronnych. Abyśmy nie doczekali czasów, w których tego typu rozwiązania będą głównymi bohaterami konfliktów w pełnej skali.