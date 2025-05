Rakieta-potwór. Dostaniesz się nią wszędzie w mniej niż 90 minut

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych stawiają na przyszłość, w której transport ładunków lub żołnierzy w dowolne miejsce na Ziemi będzie możliwy w ciągu zaledwie 90 minut. Projekt o nazwie Rocket Cargo ma na celu stworzenie systemu logistycznego opartego na wielokrotnego użytku rakietach, zdolnych do lotów suborbitalnych i precyzyjnego lądowania. Trochę jak samolot, ale znacznie szybciej.

W każde miejsce na świecie w mniej niż 90 minut

Rocket Cargo to część szerszej inicjatywy Departamentu Obrony USA, znanje jako Rocket Experimentation for Global Agile Logistics (REGAL). Jej celem jest opracowanie nowoczesnego systemu dostaw z użyciem technologii kosmicznych. W praktyce chodzi o to, by rakieta mogła wystartować z amerykańskiej bazy – na przykład z Vandenberg Space Force Base i dostarczyć nawet 100 ton ładunku w dowolne miejsce na świecie w ciągu godziny lub półtorej.

Taka rakieta musiałaby być nie tylko potężna, ale również w pełni wielokrotnego użytku, precyzyjna w lądowaniu i porównywalna pod względem kosztów do tradycyjnego transportu lotniczego. Przykładem takiej wizji jest zastąpienie obecnie używanych samolotów transportowych C-17 Globemaster III, które zabierają do 77 ton ładunku ale oczywiście potrzebują znacznie więcej czasu, by dotrzeć do celu.

Za realizację tej wizji odpowiedzialna będzie firma Rocket Lab, znana z usług wynoszenia satelitów i rozwoju technologii rakietowych. W ramach współpracy Neutron, czyli nowa rakieta nośna tej firmy, zostanie wykorzystana do pierwszych testów eksperymentalnych najwcześniej w 2026 roku.

Eksperyment nie będzie jeszcze obejmował pełnowymiarowej misji logistycznej, ale ma ogromne znaczenie badawcze. Rakieta zostanie wyniesiona na suborbitalną trajektorię, po czym nastąpi kontrolowane wejście w atmosferę, monitorowane przez rozbudowany zestaw czujników. Sprawdzane będą m.in.: temperatura, ciśnienie, przeciążenia, przepływ ciepła, wytrzymałość materiałów oraz zachowanie się systemów pokładowych podczas powrotu na Ziemię.

Grafika: Rocket Lab USA