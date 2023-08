Premiera "Ahsoka" już za kilka dni. W nowym zwiastunie pojawił się Anakin Skywalker

Seriali z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" mamy ostatnio pod dostatkiem, ale wcale nie oznacza to, że Disney planuje zwolnić tempo. "Ahsoka" ma trafić na platformę Disney Plus już w przyszłym tygodniu, a na zaostrzenie apetytu twórcy serwują nam nowy zwiastun, na którym widzimy samego Haydena Christensena w roli Anakina Skywalkera!

Hayden Christensen w trailerze "Ahsoka"

Trailery spin-offu "Ahsoka" publikowane są regularnie od kilku tygodni. Bez wątpienia jednak żaden nie wzbudził równie wielu emocji, co ten najnowszy — "Force". To właśnie w nim słychać głos uwielbianego Anakina Skywalkera (w tej roli: Hayden Christensen). Niestety, zwiastun nie wdaje się w żadne szczegóły i nie zdradza detali — jako że mowa tu o droidach i przygotowaniach do walki, można założyć że to wspomnienie z czasów wojen klonów.

Na tę chwilę możemy jedynie dywagować co wydarzy się w serialu. Anakin miał swoich kilkadziesiąt sekund także w "Obi-Wan Kenobi", innym spin-offie marki. Fani spekulują, że tutaj również jego występ nie będzie niczym więcej, niż tylko gościnnym występem w ramach wspomnień. Ale bez wątpienia to właśnie smaczki takie jak te przyprawiają fanów marki o szybsze bicie serca. Zawsze pozostaje także cień szansy, że tym razem będziemy mogli spodziewać się nieco większej roli uwielbianego bohatera.

Premiera "Ahsoka" na Disney Plus już za kilka dni!

Jeżeli wciąż nie macie dość "Gwiezdnych Wojen", to już teraz możecie w kalendarzu zaznaczyć przyszłą środę. Bo to właśnie wtedy, 23 sierpnia, na platformie Disney Plus zadebiutuje "Ahsoka".