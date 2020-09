Age of Empires III: Definitive Edition to także element strategii wskrzeszenia całej marki, która jest kochana przez miliony graczy na całym świecie. Swoje definitive edition otrzymały już Age of Empires jeden oraz dwa, tak więc na drodze do nowej, czwartej już częsci musiało się pojawić Age of Empires III: Definitive Edition.

Z naszej strony, ze strony Microsoftu, głównym celem była ochrona. Chcieliśmy, aby w te gry można było grać bez problemów w nadchodzących latach. Oryginalne wersje nie były w stanie tego zapewnić. Wymuszało to posiadania starszego sprzętu lub omijania wielu przeszkód przez graczy. Czuliśmy, że to doskonały sposób, aby nie tylko pokazać naszą miłość do tych gier, ale także, aby sprawić, że będą one ponadczasowe. Marzę o tym, aby te gry przetrwały kolejnych 20 lat, aby mogli się nimi cieszyć fani na całym świecie.

– Adam Isgrenn

Age of Empires III: Definitive Edition: co otrzymujemy?

W grze dostępne będą 3 kampanie:

wspomniana już europejska kampania Blood, Ice and Steal,

związana z Indianami Fire and Shadow,

oraz azjatycka The Asian Dynasties

Poza kampaniami mamy dostępny tryb Skrimish czylu luźnią grę przeciw AI. W grze może brać udział do 8 graczy. Do tego mamy dostęp do szeregu opcji takich jak, zasady zwycięstwa (supremacja i klasyczny deathmatch), poziom trudności, tryby itp. Póki co to własnie ta opcja sprawia mi najwięcej radości. Dla mnie to kwintesencja Age of Empires. Rozwój cywilizacji, dyplomacja, strategia i wojna bez ograniczeń. Czego chcieć więcej?

Nowe tryby: Art of War oraz Historical Battles

Age of Empires III: Definitive Edition posiada również dwa nowy tryby gry. Jednym z nich są bitwy historyczne. Jak sama nazwa wskazuje, polega on na odwtorzeniu rzeczywistych wydarzeń, które znamy z kart historii. Po wybraniu interesującego nas scenariusze okraszenoge odpowiednim zarysem historycznem przenosimy się w wir wydarzeń. Całość przypomina fabularyzowany dokument w którym to my odpowiadamy za to jak potoczą się wydarzenia. Bardzo miły dodatek.

Kolejnym trybem jest sztuka wojny – motyw, który odbieram jako bardzo „dzisiejszy” ze względu na zasady na jakich się opiera. Art of War polega na wykonywaniu określonych zadań trzymając się jasno zdefiniowanych ograniczeń. Im lepiej nam pójdzie, tym lepsza odznaka!

Jak to okreslił Bert Beckamn, chodzi tutaj o doszlifowanie swoich umiejętności do perfekcji, aby jak najlepiej zrozumieć mechanikę gry. Dla przykładu musimy zdobyć określoną ilość pożywienia tak szybko jak to możliwe, lub stracić jak najmniej jednostek podczas konkretnej potyczki. To takie mini-gry, które mogą być bardzo ciekawym zastępstwem dla znienawidzonych chyba przez wszystkich nudnych tutoriali. Toi bardzo dobre dla początkujących, którzy chcą poznać kluczowe elemementy, jak i wyjadaczy, którzy chcą wynieść swoje umiejętności na najwyższy poziom.