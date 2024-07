To już praktycznie koniec Xbox 360. Dziś konsola przechodzi do historii

Microsoft oficjalnie potwierdził, że to właśnie dziś, 29 lipca 2024 r., zakończy się wsparcie dla sklepu Xbox 360 Marketplace na Xbox 360 oraz w przeglądarce na stronie marketplace.xbox.com. Do tego dnia zakupy dokonywane na konsoli i w witrynie marketplace.xbox.com będą nadal obsługiwane. Nie będzie to miało wpływu na sposób, w jaki społeczność gra w obecnie posiadane gry na konsoli Xbox 360 ani za pośrednictwem funkcji zgodności z poprzednimi wersjami.

Zamknięcie sklepu oznacza jedno: żadna zawartość dystrybuowana za pośrednictwem sklepu Xbox 360 nie będzie już dostępna do zakupu. Obejmuje to gry, wersje próbne, dodatki, elementy awatara, aplikacje, obrazki gracza, zwiastuny gier i klipy wideo. Obejmuje to również zakupy, takie jak zmiany tagu gracza na konsoli Xbox 360, subskrypcji Xbox na konsoli Xbox 360, zakupy w grze i zawartość wideo za pośrednictwem aplikacji Filmy i TV Microsoft. Dodatkowo, po 29 lipca aplikacja Filmy i TV Microsoft nie będzie już działać na konsoli Xbox 360 – wszystkie zakupione tytuły będzie trzeba oglądać na innych platformach.

Koniec Xbox 360 nadszedł. Czas pożegnać tę konsolę

Jeszcze przez kilka godzin w sklepie Xbox 360 Marketplace trwa wielka wyprzedaż gier – tych dostępnych w ramach wstecznej kompatybilności oraz tych, które można ograć wyłącznie na Xbox 360. Obniżki sięgają nawet 90 procent, więc warto sprawdzić, czy brakuje Wam jakiejś gry w kolekcji i nadrobić zaległości. Tym bardziej że znajdziecie tam wiele perełek, które mogły przejść do historii bez większego szumu, a wciąż są na tyle interesujące, że znalazły swoich wiernych fanów. Lista gier stale była aktualizowana, a jej pełną wersję, zawierająca ponad 150 tytułów, możecie sprawdzić na oficjalnych stronach Xbox.

A co z grami, które już kupiliśmy w przeszłości lub kupimy w ramach pożegnalnej wyprzedaży? Microsoft zapowiada, że choć nie będzie można kupować na Xbox 360 gier, wszystkie dotychczasowe zakupy będą dostępne do pobrania. Zakupiona wcześniej zawartość gier będzie nadal dostępna do grania – i nie tylko na X360. Kolejne generacje konsol Microsoftu doskonale radzą sobie z poprzednimi odsłonami tego sprzętu. W zdecydowaną większość gier z Xbox 360 można zagrać na Xbox One i Xbox Series X|S dzięki wstecznej kompatybilności. Jednak nie wszystkie.