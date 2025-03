GOG odpala petardę. Duże hity za grosze

Miłośnicy gier komputerowych mają powody do radości! Na platformie GOG rozpoczęła się Wiosenna Wyprzedaż, która potrwa od 19 marca do 3 kwietnia. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w kultowe tytuły i nowoczesne produkcje w znacznie obniżonych cenach. W ofercie znajduje się ponad 7500 przecenionych gier, a wiele z nich osiągnęło historycznie najniższe ceny według porównywarki GG.deals.

Kultowe klasyki i hity w promocyjnych cenach

Fani strategii z pewnością docenią obniżki na legendarne serie Heroes of Might and Magic oraz The Settlers. Wśród propozycji znajdują się m.in.:

Heroes of Might and Magic 3: Complete – 9,89 zł

– 9,89 zł Heroes of Might and Magic 4: Complete – 9,89 zł

– 9,89 zł The Settlers 2: Gold Edition – 9,99 zł

– 9,99 zł The Settlers 4: Gold Edition – 9,99 zł

Miłośnicy klasycznych gier akcji i platformowych również znajdą coś dla siebie. W ofercie pojawiły się takie hity jak:

Jazz Jackrabbit Collection – 5,59 zł

– 5,59 zł Mortal Kombat 1+2+3 – 5 zł

– 5 zł Cannon Fodder – 5,89 zł

– 5,89 zł Another World: 20th Anniversary Edition – 9,89 zł

Cyberpunk 2077 i inne nowoczesne produkcje

Wiosenna Wyprzedaż to także dobra okazja, by nadrobić nowoczesne hity. Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem Phantom Liberty znalazł się w ofercie w atrakcyjnych cenach:

Cyberpunk 2077 – 79,59 zł

– 79,59 zł Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – 75 zł

– 75 zł Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 137,79 zł

Warto zwrócić uwagę na inne ciekawe tytuły:

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition – 48,59 zł

– 48,59 zł Disco Elysium - The Final Cut – 35,79 zł

– 35,79 zł The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 42,29 zł

– 42,29 zł The Medium – 71,99 zł

GOG, jako platforma słynąca z braku DRM, gwarantuje, że zakupione produkcje będą działać bez konieczności stałego połączenia z internetem. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie GOG.

Grafika: depositphotos