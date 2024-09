Action wyprzedaje elektronikę. Przydatne pozycje w niższych cenach

Dzisiaj, 25 września, rozpoczyna się nowa seria tygodniowych promocji w sieci Action, która potrwa aż do 1 października. Klienci mogą liczyć na atrakcyjne oferty na różnorodne produkty, w tym elektronikę, akcesoria do majsterkowania i baterie.

Głośniki i ochronniki w Action

Jednym z najbardziej interesujących produktów w promocyjnej ofercie jest głośnik Boombox Pulsar o mocy 20 W, dostępny za 79,99 zł, zamiast regularnej ceny 89,95 zł. Ten przenośny głośnik nie tylko dostarczy świetnego dźwięku, ale również oferuje zasięg bezprzewodowy do 25 metrów, co czyni go idealnym wyborem na imprezy w plenerze. Z oświetleniem LED w 10 zmieniających się kolorach, Pulsar nie tylko gra, ale również ożywia każde spotkanie wizualnie.

Dodatkowo funkcja True Wireless Stereo (TWS) pozwala na połączenie dwóch takich głośników. Każdy z głośników ma podwójne 10-watowe przetworniki, co zapewnia czysty i dynamiczny dźwięk, idealny do słuchania ulubionej muzyki przez nawet 7 godzin bez przerwy.

Dla majsterkowiczów Action oferuje ochronniki słuchu z funkcją Bluetooth marki Werckmann w cenie 79,99 zł. Zostały one przecenione z 99 zł. Praktyczne ochronniki nie tylko chronią przed szkodliwym hałasem podczas pracy, ale również umożliwiają słuchanie muzyki lub prowadzenie rozmów telefonicznych. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i możliwości połączenia przez Bluetooth można bezproblemowo łączyć się z telefonem. Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zachować koncentrację na pracy, jednocześnie ciesząc się ulubionymi utworami lub kontaktując się z bliskimi.

Ochronniki zasilane są trzema bateriami AAA (które nie są załączone do zestawu), co dodatkowo czyni je mobilnym narzędziem, idealnym do każdego warsztatu czy placu budowy.

Baterie AAA taniej

Co prawda wcześniej wspomniane ochronniki nie mają baterii w zestawie, jednak w Action trwa również promocja na baterie Panasonic AAA, które można nabyć za jedyne 3,99 zł, zamiast regularnej ceny 5,99 zł. Te alkaliczne baterie są wyposażone w technologię antywyciekową, co zapewnia dłuższą żywotność i niezawodność w zasilaniu codziennych urządzeń. Z napięciem 1,5 V, baterie te są idealne do pilotów, zabawek, zegarów czy urządzeń elektronicznych. To praktyczny zakup, który przyda się w każdym domu.

Grafika: depositphotos