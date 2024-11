Action rozbija bank. Masa elektroniki na promocji

Kolejny tydzień to kolejne promocje w Action. Tym razem od 13 do 19 listopada sieć sklepów Action oferuje atrakcyjne promocje na elektronikę i akcesoria. To świetna okazja, by nabyć różnorodne produkty po obniżonych cenach, a w ofercie znajdują się zarówno narzędzia, jak i akcesoria multimedialne oraz oświetlenie świąteczne. Nie zabrakło urządzeń typu soundbar, kabli ani ładowarek, ale można było się spodziewać, że oprócz nich na promocji znajdą się również ozdoby świąteczne.

Reklama

Promocje na elektronikę w Action

Elektryczny śrubokręt FERM to idealne narzędzie dla każdego majsterkowicza. Dzięki cenie promocyjnej wynoszącej 39,99 zł (zamiast 54,99 zł), można nabyć solidny sprzęt wyposażony w 5 bitów oraz 3 ustawienia momentu obrotowego. To urządzenie umożliwia łatwą pracę w różnych miejscach domu, bez plączących się kabli. Śrubokręt jest ładowany przez port USB typu C, co gwarantuje wygodne ładowanie w każdej sytuacji.

Dla miłośników filmów i muzyki Action przygotował ofertę na głośnik soundbar Roseland RS-210 w cenie 114,99 zł zamiast 134,95 zł. Urządzenie o wymiarach 78 x 6 x 6 cm i mocy 24 watów łączy się za pomocą Bluetooth 5.0, a w zestawie znajduje się pilot, kabel HDMI i kabel AUX, co sprawia, że jest to produkt uniwersalny i łatwy do podłączenia. Soundbar umożliwia stworzenie domowego kina dzięki wysokiej jakości dźwięku stereo 2.0.

W ofercie Action znajdziemy także kabel HDMI marki Sologic w cenie 12,95 zł zamiast 14,95 zł. Ten 3-metrowy kabel obsługuje rozdzielczość 4K Ultra HD, wysoką prędkość transmisji 1.4 V oraz funkcję Ethernet. Dzięki kanałowi zwrotnemu audio można przesyłać dźwięk z telewizora bez potrzeby stosowania dodatkowych kabli.

Dostępna w promocyjnej cenie 7,59 zł (zamiast 8,95 zł), ładowarka ścienna USB typu A o mocy 5 W sprawdzi się jako codzienny pomocnik w ładowaniu urządzeń mobilnych. Niewielki rozmiar pozwala na wygodne przenoszenie jej w torebce czy plecaku, co czyni ją niezastąpioną w codziennych sytuacjach.

Z okazji nadchodzących świąt w Action znajdziemy także promocyjne oświetlenie świąteczne. Lampki LED w ciepłym białym lub wielokolorowym wariancie (100 diod LED, 7,4 + 3 m) dostępne są w cenie 17,95 zł zamiast 22,95 zł. Dla tych, którzy szukają efektownego oświetlenia, idealnie sprawdzą się Luxuriance Lights Splot — większy zestaw 1000 lampek (19,9 + 5 m) za 77,95 zł zamiast 89,95 zł oraz mniejszy zestaw 540 lampek (10,7 + 5 m) za 49,90 zł zamiast 59,95 zł. To świetna propozycja na dekorację domu lub ogrodu w świątecznym stylu.

Grafika: depositphotos