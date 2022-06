Jeśli jeszcze mamy jakiekolwiek wątpliwości, to można bardzo łatwo je rozwiać - 97% prac naukowych wskazuje człowieka, jako powód zmian klimatycznych. Coraz więcej osób podejmuje działania, by temu zapobiegać, w tym firmy technologiczne.

Podejmowane przez firmy technologiczne działania mogą przyjmować wiele form, bo przecież pod ich szyldem działają liczne biura i fabryki, na rynki trafiają miliony produktów z ich logiem, a możliwość dotarcia do (potencjalnych) użytkowników dzięki wielu różnym środkom przekazu może przełożyć się na skuteczność komunikatów. Ogłoszone przez Acera kroki wpisują się w powyższe kategorie od pewnego czasu, bo w sprzedaży jest już ekologiczny laptop Aspire Vero, który w 30% wykonany jest z plastiku z recyklingu, a sama klawiatura w 50%. Dodatkowo, w tym modelu znalazły się rozwiązania pozwalające zmniejszyć zużycie energii, a sprzęt wraz z akcesoriami zapakowano w pudełko, które będzie można przekazać w całości do przetworzenia. Mieliśmy okazję testować ten sprzęt i wypadł dość ciekawie, budując nam apetyt na kolejną generację.

Następne działania Acera uwzględniają uruchomienie kampanii "Join the green race" ("Dołącz do zielonego wyścigu"), w którą wpisywać się będzie komunikacja w mediach społecznościowych marki, współprac z influencerami oraz publikację manifestu w formie spotu. W nim zobaczymy współpracującą z Acer Polska Magdalenę Boczarską. Firma pragnie w ten sposób zwrócić uwagę i zachęcić jak najwięcej osób do dbania o Ziemię. "We współczesnym świecie ścigamy się o wszystko. Ale nie o to, co jest najważniejsze. O to kto zadba o nasz wspólny dom" - to słowa otwierające wspomniany spot, a o samej inicjatywie Acera opowiada Jeremi Rybak, Marketing Manager w Acer Polska:

Nasza planeta nigdy nie potrzebowała naszej pomocy bardziej niż dziś. Z tego powodu stworzyliśmy akcję “Join the green race”, która ma wymiar motywacyjny i edukacyjny. Jako Acer zielone mamy nie tylko logo, ale i przede wszystkim serce. Dlatego sami wychodzimy naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, ale do wyścigu o lepszą przyszłość chcemy zachęcić naszych klientów, partnerów i konkurencję.

Akcja edukacyjna to tylko jedna z wielu inicjatyw, jakie podejmuje firma, bo należą do nich także redukcja emitowanego dwutlenku węgla, ograniczenie zużycia energii w produkowanych sprzętach i zaangażowanie dostawców firmy do działań zgodnie z postulatami inicjatywy RE100, a to wszystko w ramach projektu Earthion rozwijanego lokalnie oraz na szczeblu międzynarodowym.