Acer prezentuje notebooki z ekranem OLED i technologią 3D

Acer Swift 3 z ekranem OLED

Ekrany OLED cieszą się coraz większą popularnością, zarówno wśród telewizorów jak i komputerów przenośnych. Do ASUSa, który oferuje takie wyświetlacze w kilku swoich modelach, dołącza teraz Acer, który ekran OLED będzie montował w stosunkowo tanich modelach z rodziny Swift 3. Najnowsza wersja tego modelu z procesorami Intel Core 12. generacji z rodziny H i pamięcią DDR5 obiecuje więcej niż przyzwoitą wydajność i niezłe pozostałe parametry. Zastosowany ekran OLED o przekątnej 14 cali będzie miał rozdzielczości 2,8K i pełne pokrycie przestrzeni barwowej DCI-P3, a to wszystko przy cenie poniżej 4000 PLN (899 USD).

Poza tym Acer obiecuje w modelu Swift 3 czas pracy na baterii na poziomie 10 h, wagę w okolicach 1,5 kg oraz wytrzymałą, metalową obudowę. Całkiem nieźle jak na model ze średniej półki. W sprzedaży pojawią się też nowe modele z serii Spin 3 i Spin 5 z możliwością obrócenia ekranu o 360 stopni o korzystania z niego jak z tabletu. Tutaj również dostaniemy procesory Intel Core 12. generacji oraz pamięci LPDDR5, a także wsparcie dla aktywnego rysika - Acer Active Stylus. Co ciekawe oba modele posiadają ekran o przekątnej 14 cali, ale Spin 5 oferuje rozdzielczości 2560x1600 pikseli i kosztuje 1349 USD, a Spin 3 ma ekran FullHD i ceny zaczynące się od 849 USD.

Acer Predator Helios 300 z ekranem 3D

Całkiem ciekawie prezentują się też nowe notebooki z rodziny Predator Helios 300. Najnowszy model komputera dla graczy, poza odświeżoną specyfikacją z procesorami Intel Core 12. generacji oraz kartami graficznymi NVIDA GeForce (nawet RTX 3080) oferuje również technologię obrazu 3D od SpatialLabs. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że efekt 3D generowany jest bez konieczności wykorzystania specjalnych okularów i współpracuje na dzień dzisiejszy z 50 grami, a wkrótce dołączyć mają do nich kolejne. Według opinii dziennikarzy, którzy testowali to rozwiązanie, efekt 3D jest nieźle widoczny ale samo rozwiązanie ma też pewne ograniczenia.

Poza tym do dyspozycji będziemy mieli nawet 32 GB pamięci DDR5, dysk SSD NVMe z interfejsem PCIe 4.0, port HDMI 2.1, Thunderbolt 4 oraz dwa porty USB 3.2 Gen 2 typu A. Niestety na ten konkretny model z ekranem 3D trzeba będzie poczekać do 4. kwartału 2022 roku i przygotować grubo ponad 10 000 PLN. Wcześniej do sprzedaży trafi nowy Acer Predator Triton 300 SE, czyli nieco mniejszy komputer dla graczy (14 cali) z procesorami Intela, kartą GeForce RTX oraz ekranem OLED o proporcjach 16:10. Ceny tego modelu zaczynają się od 1600 USD. Wersja z ekranem o przekątnej 16 cali będzie o 150 USD droższa (i nie będzie to ekran OLED).

źródło: The Verge