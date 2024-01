Acer pokazał laptopy dla graczy z serii Predator Helios i Helios Neo

Acer na CES przedstawił całą serię nowych laptopów do gier. Są to odświeżone modele Predator Helios 18 i Predator Helios 16 oraz nowości - Predator Helios Neo 18 i Predator Helios Neo 16. Wszystkie zostały wyposażone w najnowsze procesory Intel Core 14. generacji i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 z technologią DLSS 3.5 i NVIDIA Advanced Optimus.

Acer Predator Helios 18 i Predator Helios 16

CES to doskonała okazja aby pochwalić się swoimi produktami i tak też zrobił Acer pokazując nowe komputery dla graczy. Odświeżone modele Predator Helios 18 i Predator Helios 16 mogą być wyposażone nawet w procesor Intel Core i9 14900HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (tylko wersja Helios 18). To co robi różnice to nowy system odprowadzania ciepła firmy Acer, na który składają się podwójne wentylatory chłodzące AeroBlade 5. generacji z ciekłym metalem zamiast zwykłej pasty termoprzewodzącej na procesorze. Ponadto specjalne rurki do odprowadzania ciepła sprawiają, że urządzenia i podzespoły wewnętrzne laptopów utrzymane są optymalnej temperaturze.

To co wyróżnia najnowsze maszyny Predator z serii Helios, to nowe wyświetlacze. Laptopy oferują opcje 16- i 18-calowych (16:10) ekranów WQXGA lub Mini LED, które działają z wysoką częstotliwością odświeżania - 250 Hz, osiągają jasność 1000 nitów i w 100% pokrywają gamę kolorów DCI-P3, zapewniając świetne wrażenia wizualne. Bogaty pokaz kolorów uzupełniają dynamiczne efekty świetlne RGB na logo Predator, które umieszczone jest na obudowie oraz na jej zewnętrznych elementach. Efekty świetlne i kolory można dostosować za pomocą najnowszej, aplikacji PredatorSense, która działa również jako centrum sterowania i monitorowania trybu wydajności laptopów oraz ustawień wentylatora.

Komputery posiadają klawisze w technologii MagKey 3.0, które zostały zamontowane na najważniejszych przyciskach - WASD laptopów, a dwa dodatkowe zestawy do personalizacji są dołączane przy zakupie. MagClick to opatentowany przełącznik mechaniczny, który pozwala graczom cieszyć się satysfakcjonującymi dźwiękami wyraźnego mechanicznego sprzężenia zwrotnego i szybszym czasem reakcji przy każdym naciśnięciu klawisza. Tymczasem MagSpeed łączy estetykę prędkościomierza z żywym podświetleniem LED pod spodem, aby dodać przyjemnej estetyki.

Do komunikacji i strumieniowania w grze, laptopy wykorzystują potrójny układ mikrofonów Acer PurifiedVoice 2.0 i technologię redukcji szumów AI, aby wyeliminować niechciane dźwięki tła, a także rozwiązanie kamery internetowej Acer PurifiedView oparte na sztucznej inteligencji, zapewniające wyraźny obraz i wideo. Dźwięki mogą być wzmacniane przez słuchawki i wewnętrzne głośniki z wbudowaną technologią DTS:X Ultra, zapewniającą wysokiej jakości dźwięk bez zniekształceń. Laptopy Predator Helios zapewniają również stabilną i szybką prędkość sieci dzięki obsłudze Wi-Fi 7, a każdy z nich jest wyposażony w dwa uniwersalne porty USB Type-C Thunderbolt 4 i czytniki kart MicroSD.

Predator Helios Neo 18 i Helios Neo 16 - gaming na wyciągnięcie ręki

Do sprzedaży wkrótce trafią też modele Helios Neo 18 i Helios Neo 16, które oferują podobne możliwości techniczne, ale w nico niższej cenie. Laptopy Helios Neo nadal prezentują niecodzienne wzornictwo i charakterystyczne detale z wygrawerowanymi laserowo zaszyfrowanymi kodami na ich obudowach, które zachęcają graczy do rozszyfrowania ukrytych wiadomości i wyruszenia w ekscytującą podróż do Predator Verse, ale przy tym mają nieco mniej świecących elementów, które wpływają na cenę.

Podobnie jak w zwykłych Heliosach, tutaj też możemy skorzystać nawet z procesora Intel Core i9 14900HX, ale najwydajniejszy układ graficzny to już tylko NVIDIA GeForce RTX 4070. Laptopy mogą być wyposażone w maksymalnie 32 GB pamięci DDR5 5600 MHz i do 2 TB dysków PCIe Gen 4 w RAID 0. Połączenie technologii wentylatorów 3D AeroBlade 5. generacji, pasty termoprzewodzącej z ciekłego metalu na procesorach i wektorowych rurek cieplnych zapewniających wydajne odprowadzanie ciepła gwarantuje, że maksymalna wydajność laptopów jest utrzymywana bez żadnych problemów.

Oprócz imponujących podzespołów, laptopy Helios Neo 18 i Helios Neo 16 wyróżniają się świetnymi ekranami. Wszystko dzięki wyświetlaczom IPS WQXGA (2560 x 1600) z częstotliwością odświeżania 240 Hz, czasem reakcji 3 ms i pokryciem 100% gamy kolorów DCI-P3. Matryce nowych maszyn są wyposażone w technologię NVIDIA Advanced Optimus i G-SYNC, które dynamicznie dopasowują częstotliwość odswieżania do liczby wyświetlanych klatek. Funkcje takie jak: dynamiczne dostosowywanie oświetlenia na 4-strefowej klawiaturze RGB i zarządzanie urządzeniami za pomocą aplikacji PredatorSense 5.0 (z dedykowanym kluczem PredatorSense Key) dają użytkownikom pełną kontrolę. Laptopy wyposażono również w technologię Intel Killer DoubleShot Pro, która zapewnia stabilne połączenie sieciowe, bez opóźnień, a także pełną gamę portów, w tym dwa USB typu C z Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i czytniki kart MicroSD do łatwego przesyłania danych.

Komputery trafia do sklepów w Europie w lutym, a ich ceny zaczynają się od 1699 euro za model Helios Neo 16, 2199 euro za Helios Neo 18, 2799 euro za Helios 16 i wreszcie 3999 euro za model Helios 18.