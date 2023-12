Jak mieć prąd na odludziu? Nowe stacje zasilające Acer mogą się przydać

Przenośna stacja zasilająca to urządzenie, które może okazać się przydatne w wielu sytuacjach. Niespodziewana przerwa w dostawie zasilania, rozładowany laptop czy smartfon, konieczność podłączenia oświetlenia w miejscu, w którym niedostępny jest prąd z sieci to tylko kilka z nich. Do grona producentów tych urządzeń właśnie dołączyła firma Acer. Już wkrótce na polskim rynku zadebiutują trzy stacje robocze, różniące się od siebie parametrami i ceną. Co konkretnie potrafią te urządzenia? Przyjrzyjmy im się bliżej.

Stacje zasilające Acer – co potrafią?

Jak deklaruje producent, każda ze stacji wyposażona jest w funkcję szybkiego ładowania, zasilacz awaryjny (UPS) i inteligentny system chłodzenia powietrzem. Każda stacja potrafi również wykrywać częstotliwość wejściową i wyjściową prądu przemiennego (50 lub 60 Hz) i dysponuje sporą ilością portów do ładowania.

Stacje zasilające Acer mogą być ładowane z ładowarki ściennej, samochodowej, a nawet z wykorzystaniem paneli słonecznych. O bezpieczeństwo zadbano poprzez instalację zabezpieczeń przed przepięciem, przegrzaniem i zwarciem.

Czym różnią się poszczególne modele od siebie? Rzućmy okiem.

Acer APS311 600w

Pierwsza z nowych stacji waży zaledwie 7 kg i może poszczycić się kompaktowymi wymiarami. Posiada baterię o mocy 512 W, a jej pełne ładowanie trwa mniej niż 2 godziny. Moc znamionowa stacji to 600 W, a szczytowa 1000 W. Producent gwarantuje, że po 3000 cyklach ładowania stacja zachowa nawet 80% pojemności.

Na liście dostępnych złącz, znalazły się 2 wejścia AC, 2 porty USB-A, 2 porty USB-C czy port ładowania samochodowego. Może być ładowana przez panel słoneczny PV o mocy 200W. Stacja zasilania Acer APS311 600W kosztuje 3099 złotych.

Acer APS321 1800W

To już znacznie większa stacja łądowania, ważąca 22 kilogramy. Jej znamionowa moc wynosi 1800 W, a szczytowa 3000 W. Oferuje podobny zestaw portów i może być zasilana przez panel słoneczny PV o mocy 400W.

Stacja zasilania Acer APS321 1800W kosztuje 7099 złotych.

Acer APS 331 3000 W

Najmocniejsza z oferowanych stacji waży 34 kilogramy. Co ciekawe jej pojemność można dodatkowo zwiększyć przy pomocy do 6 dodatkowych akumulatorów, produkujących łącznie 17,5 kWh. Moc znamionowa to 3000 W, moc szczytowa 5000 W, a żywotność to 4000 cykli ładowania.

Podobnie jak w przypadku nieco słabszej stacji ładowania, Acer APS 331 3000 W może ładować się również przy pomocy panelu słonecznego PV o mocy 400 W.

Cena najmocniejszej ze stacji Acer to 9599 złotych. Dodatkowe baterie Acer APS300, zwiększające jej pojemność o 2,5 kWh każdy, kosztują 7399 złotych.

Energia ze słońca

Wraz ze stacjami zasilania w sprzedaży pojawią się dedykowane im panele słoneczne. Panel o mocy 100 W będzie kosztował 999 złotych, o mocy 200 W 1999 złotych, a 400 W – 3699 złotych.

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia pojawią się w sprzedaży w marcu 2024 roku.

Źródło: informacja prasowa