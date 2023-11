Acer Chromebook Plus 515 i Plus 514 – urządzenia z ChromeOS w programie „laptop dla nauczyciela”

Po laptopach dla uczniów przyszła pora na sprzęt przeznaczony dla nauczycieli. Acer zaprezentował dziś dwa nowe urządzenia z systemem ChromeOS, charakteryzującej się zauważalnie wyższą wydajnością niż standardowe Chromebooki – belfrzy będą mogli postawić na nie w programie „Laptop dla nauczyciela”.

Pierwsze w Polsce Chromebooki w programie „Laptop dla nauczyciela”

Nowe Chromebooki od Acera mają stawiać na wydajność i praktyczne funkcje, które dadzą użytkownikom – a w szczególności nauczycielom – więcej możliwości. Model Acer Chromebook Plus 515 ma cechować się przede wszystkim ekranem FHD o przekątnej 15,6 cala, procesorem od Intela 12 lub 13 generacji, pamięcią RAM do 16 GB i szybkim dyskiem SSD o pojemności do 512 GB. Dodatkową zaletą ma być odporność na zachlapania i wzmocniona konstrukcja obudowy. Bateria pozwoli na ok. 10 godzin pracy.

Jeśli zaś chodzi o nieco mniejszy model Acer Chromebook Plus 514, to mamy do czynienia z 14-calowym ekranem WUXGA, procesorem AMD Ryzen 5 z serii C i podobnie jak w przypadku poprzednika, kombinacją do 16 GB pamięci ram i maksymalnie 512 GB SSD. Na pokładzie w obu przypadkach znajdzie się także Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.1 oraz złącze USB-C do ładowania i obsługi akcesoriów – producent zakłada w tym przypadku do 12 godzin odtwarzania multimediów. Acer Chromebook Plus 514 i Acer Chromebook Plus 515 działają na ChromeOS, czyli prostym i lekkim systemie operacyjnym, rozwijanym przez Google.

Nowe Chromebooki Acera będą dostępne w programie „Laptop dla nauczyciela” jako jedyne Chromebooki w Polsce. O tym czym jest bon i jak go zrealizować podpowiadamy w tej publikacji.

Obrazek wyróżniający: Acer