Masz zarejestrowany TV i nie płacisz abonamentu RTV? Spodziewaj się wezwania

Obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika wprost z ustawy i zobowiązani są do tego wszystkie gospodarstwa domowe (z wyjątkami) i firmy, które posiadają odbiorniki telewizyjne bądź radiowe.

Od kilku lat Poczta Polska posiada uprawnienia do egzekwowania tego obowiązku od obywateli, w trybie zaległości podatkowych. Co oznacza, że po wystawieniu tytułu wykonawczego, który trafia do urzędu skarbowego, ten może należne opłaty abonamentowe ściągnąć na przykład po zajęciu z konta bankowego - możliwości podobne do tych, co ma komornik.

Jakie to opłaty? Kara za niepłacenie abonamentu RTV wynosi obecnie 30-krotność miesięcznego abonamentu RTV, wraz z którą trzeba opłacić też zaległe składki. W zeszłym roku Poczta Polska wystawiła osobom, które nie płaciły abonamentu RTV 55 044 tytułów wykonawczych, a w tym roku - do 30 września: 39 765. Prawdopodobnie więc, do końca 2022 roku będą to podobne liczby co w 2021.

Kto najczęściej dostaje takie tytuły wykonawcze od Poczty Polskiej? Jako, że kontrolerzy też instytucji nie mają uprawnień do wejścia nam do mieszkania oraz fakt, że same zdjęcie auta z radioodbiornikiem nie wystarcza do stwierdzenia, iż posiadamy odbiornik gotowy jest do odtwarzania (więcej o tym w tym tekście), wezwania takie otrzymują osoby, które kiedyś zarejestrowały swój odbiornik RTV i w pewnym momencie przestały opłacać za niego abonament.

Tak więc to najprostszy i najszybszy system egzekucji, z którego PP ochoczo korzysta i jak widać, co roku jest to pokaźna liczba gospodarstw domowych, z których ściągnięcie zaległości wraz z karą generuje z pewnością spore kwoty.

Co gorsza, kwoty te zasilają (po potrąceniu należności za ściągnięcie przez Pocztę Polską) instytucje mediów publicznych, które od lat nie realizują już swojej ustawowej misji. To zapewnie potęguje wściekłość osób, które są zmuszane w ten sposób do płacenia abonamentu RTV.

Na koniec ciekawostka, w 2020 roku abonament RTV opłacało 680,2 tys. podmiotów (na 13,57 mln gospodarstw domowych w Polsce), czyli tylko nieznacznie więcej niż w tym roku złożono wniosków o dofinansowanie do zakupu dekodera lub telewizora pozwalającego na odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie - Cyfryzacja KPRM.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Stock Image from Depositphotos.