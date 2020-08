Jak działa abonament RTV?

Wprowadzenie obowiązku opłacenia abonamentu RTV tłumaczone było potrzebą realizacji misji publicznej przez kanały telewizyjne TVP i radiowe Polskiego Radia. Teraz, kiedy ta misja publiczna przestała być realizowana lub realizowana jest w minimalnym zakresie, obowiązek ten nadal jest nakładany na każdego obywatela, który posiada albo odbiornik telewizyjny lub radiowy, albo oba urządzenia. Należy przy tym pamiętać, że dotyczy to też odbiornika radiowego w posiadanym samochodzie.

Jaka jest wysokość abonamentu RTV? Aktualnie za posiadanie odbiornika radiowego trzeba zapłacić 7 zł miesięcznie, z kolei za odbiornik telewizyjny lub oba 22,70 zł.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2020 i 2021 roku Odbiornik Odbiornik radiowy Odbiornik telewizyjny lub odbiornik telewizyjny i radiowy Rok 2020 rok 2021 rok 2020 rok 2021 rok za jeden miesiąc 7,00 zł 7,50 zł 22,70 zł 24,50 zł za dwa miesiące 13,60 zł 14,60 zł 44,05 zł 47,50 zł za trzy miesiące 20,15 zł 21,60 zł 65,35 zł 70,60 zł za sześć miesięcy 39,90 zł 42,80 zł 129,40 zł 139,70 zł za rok 75,60 zł 81,00 zł 245,15 zł 264,60 zł

Od nowego roku opłaty te wzrosną odpowiednio do 7,50 zł i 24,50 zł. Można je obniżyć opłacając abonament za więcej niż jeden miesiąc.

Abonament RTV – popularne mity

W zasadzie to jest tylko jeden popularny mit odnoszący się do obowiązku opłacania abonamentu RTV – mam telewizor, ale nie oglądam telewizji, a w szczególności programów TVP i nie muszę opłacać abonamentu. Otóż nie działa to tak, bo obowiązek ten nakładany jest na obywateli posiadających odbiornik radiowy czy telewizyjny, przystosowany do odbioru programów na zasadzie domniemania, że są one oglądane.

Tak więc, jeśli nawet telewizor służy Wam jako mebel w domu lub oglądacie na nim tylko Netfliksa czy HBO GO przez Smart TV czy Chromecasta, abonament opłacać trzeba.

Kto musi płacić abonament RTV?

Tak, jak wspominałem obowiązek ten nakładany jest na każdego posiadacza zarejestrowanego odbiornika telewizyjnego czy radiowego. Zarejestrowanego, jest tu słowem klucz, bo jeśli w odpowiednim momencie wyrejestrowaliśmy Wasz odbiornik, obowiązek ten nie jest egzekwowany.

I tu znowu – trzeba jednak pamiętać, że w międzyczasie Poczta Polska uzyskała uprawnienia do skontrolowania stanu faktycznego, czy rzeczywiście przestaliśmy być w posiadaniu takiego odbiornika w naszym gospodarstwie domowym.

Aktualnie na ponad 13,5 mln gospodarstw w Polsce, ponad 96% posiada odbiornik telewizyjny lub radiowy, ale z tego zarejestrowało taki odbiornik niemal połowa z nich, a tylko 30% go regularnie opłaca.