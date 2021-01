DAB+ w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć o cyfryzacji radioodbiorników

Radiostacje nadające w DAB+

Najwięcej stacji nadających w DAB+ ma Polskie Radio, są to takie radiostacje jak:

Jedynka – od: 1.10.2013

Dwójka – od: 1.10.2013

Trójka – od: 1.10.2013

Czwórka – od: 1.10.2013

Radio Poland – od: 1.10.2013

PolskieRadio24 – od: 1.09.2016

Radio Chopin – od: 11.11.2017

Radio Katowice – od: 1.10.2013

Radio Wrocław – od: 1.08.2014

Radio Szczecin – od: 1.08.2014

Radio Łódź – od: 1.10.2014

Radio Opole – od: 1.10.2014

Radio Poznań – od: 2015

Radio Gdańsk – od: 2015

Radio Kielce – od: 2015

Radio Kraków – od: 2015

Polskie Radio RDC – od: 1.10.2013

Polskie Radio Dzieciom – od: 01.04.2015

Polskie Radio Kierowców – od: 16.10.2020

Jednak dzięki alternatywnemu operatorowi radiofuzyjnemu BCAST, który udostępnia rozgłośnią swoją usługę DABCAST, już w kilku dużych miastach w Polsce możemy słuchać lokalnych rozgłośni komercyjnych w DAB+:

Radio Kolor

Radio Muzo FM

Radio Maryja

Radio Bezpieczna Podróż

Disco Radio

Mega Radio

Radio Profeto

Akademickie Radio Kampus

Radio 7

Radio Rekord FM

Ponadto na lokalnych multipleksach możemy posłuchać innych publicznych rozgłośni, jak Off Radio Kraków, Radio Wrocław Kultura czy ostatnio uruchomione Radio Łódź Extra.

Pełną listę nadajników DAB+ aktualną na koniec października 2020 roku, z podziałem na województwa i dostępne w cyfrowym eterze radiostacje znajdziecie na stronach branżowego serwisu Telewizja Cyfrowa.

Czy tradycyjne radio zostanie wyłączone?

Obecnie nie ma planów, co do konkretnej daty wyłączenia nadajników analogowego radia. Wszystko więc wskazuje na to, że w najbliższych latach radio cyfrowe DAB+ będzie funkcjonowało i rozwijało się obok dotychczasowego radia analogowego. Cyfryzację radia DAB+ w Polsce mogłaby przyspieszyć zmiana nastawienia do niego ogólnopolskich radiostacji komercyjnych, na tę jednak chwilę na to się nie zanosi.