Dzisiejsze paczki danych w ofertach internetu mobilnego, to najczęściej 100 GB transferu danych, a te większe transfery są drogie. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że do niedawna korzystałem z oferty komórkowej w nju mobile za 29 zł i z dodatkowego internetu mobilnego 60 GB za 19 zł. Drugą kartę włożyłem do routera Wifi i łącznie w miesiącu miałem do dyspozycji 90 GB. To się nie sprawdziło, raz że ograniczałem się w oglądaniu, bo widziałem jak mi uciekają gigabajty, a dwa i tak te 90 GB nie wystarczyły mi do końca miesiąca.

Na szczęście dwóch operatorów ma w swojej ofercie rozwiązanie na tego typu problem.

Oglądanie filmów i seriali bez zużywania transferu danych w Orange Flex

Zacznę od rozwiązania, które sam wybrałem z kilku powodów, przede wszystkim jest wygodne i praktyczne. Orange Flex jest dla mnie rozwiązaniem hybrydowym. Z jednej strony mogę korzystać z podstawowego transferu danych do korzystania z dostępu do sieci w komputerze, a z drugiej strony mogłem dokupić usługę Video Pass, dzięki której nie pomniejszam tego transferu przez oglądanie filmów na HBO GO, na co największy transfer mi schodził.