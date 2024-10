Nowa oferta dla kilku numerów w Plush, czyli abonament na pół

Dla lepszego przybliżenia Wam „Łatwoferty”, wróćmy najpierw do wakacyjnych zmian w abonamencie Plush. W miejsce trzech abonamentów komórkowych (jeden bez zobowiązania i dwa z zobowiązaniem na dwa lata), pod koniec sierpnia wprowadzono dwa nowe abonamenty - oba w umowie na czas nieokreślony.

W pierwszym z nich - w cenie 25 zł miesięcznie, oprócz nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, dostajemy na start 40 GB transferu danych. Jednak po pół roku limit ten rośnie do 80 GB, po roku do 160 GB, a po dwóch latach stażu do 200 GB.

Z kolei drugi abonament - za 40 zł miesięcznie, to już 80 GB na start, 160 GB po pół roku, po roku 200 GB, a po dwóch latach aż 300 GB w miesiącu.

W obu nowych abonamentach, zdecydowano się jednak na zapisy, które już znamy z ofert z zobowiązaniem na 2 lata w Orange, Play, Plus i T-Mobile, gdzie po przejściu umowy na czas nieokreślony, kwota abonamentu rośnie o 10 zł miesięcznie. W T-Mobile jest kwota wyższa o 10 zł miesięcznie, w każdym kolejnym roku na umowie na czas nieokreślony.

Tak właśnie rozwiązano to w Plush, z tą różnicą, iż jest to kwota wyższa o 5 zł za każdy kolejny rok. W ten sposób, nawet w perspektywie roku czy dwóch, za najtańszy abonament zapłacimy nadal niewiele za taką zawartość. W najtańszej opcji będzie to 30 zł za 160 GB transferu danych po roku, a po dwóch latach 35 zł za 200 GB.

Nowa oferta Plush dla kilku numerów

Oferta dla kilku numerów w Plush, do złudzenia przypomina tę znaną już nam z subskrypcji nju mobile, choć działa na nieco na innej zasadzie, no i ma większe limity transferu danych.

Przede wszystkim, oferta dla jednego numeru nie zmieniła się, nadal mamy tu dwa pakiety z limitem 40 GB (200 GB) i 80 GB (300 GB) za 25 zł i 40 zł na start. Natomiast przy minimum dwóch numerach, dostępny jest tylko ten za 40 zł miesięcznie.

I tak, przy dwóch numerach kwota abonamentu dzielona jest na pół, więc zapłacimy po 20 zł za numer i na każdym na start dostajemy po 80 GB transferu danych - po pół roku 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach stażu po 300 GB na numer.

Podobnie jak w nju mobile subskrypcja, gdzie każdy numer dostaje osobny limit transferu danych, z tym, że mniejszy - na start jest to 60 GB, po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach 180 GB.

Różnicę mamy też w doborze tych numerów. W nju mobile dobieramy dodatkowe numery do numeru głównego - na jednym koncie, w Plush działa to na zasadzie kodu z rabatem 50%, który możemy przekazać komuś z rodziny czy znajomemu. Ten z kolei również dostaje jeden taki kupon, który może przekazać kolejnemu członkowi rodziny czy znajomemu. Jedyny warunek - osoba obdarowana musi przed wprowadzeniem kodu, wykupić taki sam abonament za 40 zł, który zostanie obniżony po wprowadzeniu kodu do 20 zł.

Można też oczywiście nabyć do pięciu takich abonamentów przez jedną osobę, jak w nju mobile subskrypcja - wówczas rabat 50% zostaje automatycznie przyznany na wszystkie numery, już bez konieczności wprowadzania kodów.

Co po roku? Tutaj również wyższy koszt dzielony jest na pół - po 12 miesiącach rośnie o 2,5 zł. Tak więc policzmy to jeszcze - po roku będziemy płacić 22,5 zł miesięcznie za limit 200 GB transferu danych dla każdego numeru, po dwóch latach 25 zł za 300 GB.

Źródło: Plush.