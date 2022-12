Xiaomi 12 Pro 5G 12/256GB 600 zł taniej? Nie, Orange już nie umie w promocje

Oferta tygodnia Orange jeszcze jakiś czas temu była źródłem wielu ciekawych promocji, które analizowałem dla Was na Antyweb. Pokrywały się one z moją zasadą opłacalności, a więc mówimy o przypadku, kiedy kwota zniżki (w porównaniu z ceną sklepową) na smartfona u operatora w takiej promocji jest wyższa, niż różnica pomiędzy miesięczną kwotą abonamentu a kwotą tożsamej w zawartości oferty bez zobowiązania, pomnożona przez 24, a więc okres zobowiązania w abonamencie.

Obecnie, ciężko już trafić na tak atrakcyjne oferty, dziś jednak opiszę tę "promocję" ku przestrodze, byście zwracali uwagę na szumne i spore obniżki, zwłaszcza teraz w tym okresie.

Oferta tygodnia w Orange - Xiaomi 12 Pro 5G 12/256GB

W aktualnej promocji, Orange udostępnił Xiaomi 12 Pro 5G 12/256GB w cenie niższej o 612 zł, dostępnej przy wyborze abonamentu za 65 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 140 GB transferu w pierwszym roku, 70 GB w drugim).

Porównywalna oferta bez zobowiązania w Orange to albo nju mobile za 39 zł (pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 40 GB na start, 80 GB po pół roku, 100 GB po roku i 120 GB po dwóch latach) albo oferta na kartę w Orange w pakiecie za 39 zł (miesięczny limit transferu danych 60 GB, z kumulowaniem niewykorzystanego transferu w kolejnych miesiącach). Której z tych ofert tu nie wybrać, różnica będzie wynosiła 624 zł.



Tak więc, byłaby to atrakcyjna oferta, gdyby nie jeden szkopuł. Policzmy jak naprawdę to będzie wyglądało w końcowych kosztach za to urządzenie. Na start za tego smartfona zapłacicie 0 zł, ale później w 36 ratach po 143 zł, co łącznie za samo urządzenie daje nam 5 148,00 zł.



No to idźmy teraz do sklepu, nie na Allegro czy Media Expert, EURO lub innego, gdzie często są spore obniżki, ale do producenta. 5 199,00 zł - 50 zł drożej niż w Orange, ale do tego dostajecie słuchawki w prezencie, warte prawie 500 zł.



Nie wiem, w stosunku do jakiej ceny Orange uznał, że będzie to taniej o ponad 600 zł, ale z ciekawości zajrzałem jeszcze do T-Mobile i tam bez żadnej szumnej promocji ten sam model kosztuje 4 899,00 zł (24 raty) - też w abonamencie za 65 zł, z nielimitowanym w dane internecie mobilnym (jedynie ograniczenie prędkości do 30 Mb/s).



Bardzo dobrze tę promocję skomentował jeden z Czytelników bloga Orange, gdzie tak zapowiedziano tę promocję tygodnia:

Zniżka 612 zł dotyczy klientów, którzy podpisują nową lub przedłużają obecną umowę na Orange Love Standard lub Plan M. Zniżka wysokości 430 zł dotyczy pakietów Orange Love Extra i Premium oraz Planu L. Za smartfon zapłacicie w wygodnych ratach. Sprawdźcie także zniżkę w opcji bez abonamentu.

Oczywiście widzę też, że aktualnie w innej promocji - trzy miesiące abonamentu w Orange jest za darmo (tylko przy zakupie online, nie obejmuje salonów), ale nawet te 195 zł z tego tytułu i tak nie zbliża do tej wielkiej obniżki - ponad 600 zł za samego smartfona. Zresztą, bez abonamentu Orange też zaskakuje "promocyjną" ceną za tego smartfona - 5 599,08 zł:



Tak więc, uważajcie - sprawdzajcie promocje z kalkulatorem w ręku, nie wierząc przy tym w olbrzymie obniżki, które w rzeczywistości i końcowym rozrachunku mogą się okazać podwyżką.