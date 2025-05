iPhone 16 (i 16e) najtaniej w Play? Sprawdzamy

Na taką promocję zdecydował się Play pod hasłem: Najtaniej w Play w ofercie z abonamentem.

Oczywiście jakby się okazało, że tak nie jest, pod obrazkiem tym, jak mamy dobry wzrok przeczytamy, że dotyczy to tylko abonamentów L i HOMEBOX, a „Najtaniej w Play” oznacza najniższą cenę od wprowadzenia do oferty Play, tj. od 13.09.2024 r. No, ale sprawdźmy to, bo może w Play kupicie teraz te modele rzeczywiście najtaniej w abonamencie.

Na początek i dla porównania zerknijmy na rynkowe ceny (Media Expert, w EURO RTV AGD iPhone 16 jest 100 zł droższy):

iPhone 16 128 GB - 3 499,00 zł lub 10 rat 0% po 349,90 zł,

16e 128 GB - 2 899,00 zł lub 10 rat 0% po 289,90 zł.

iPhone 16 128 GB w abonamencie Play

Pod uwagę weźmiemy cenę tego smartfona w tańszym z tych dwóch abonamentów, czyli Play L za 95 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu transferu danych i prędkości przez pierwszy rok, później limit 300 GB.

Na start, zapłacimy za iPhone 16 128 GB 499,00 zł i później w 24 ratach po 83,34 zł, co łącznie da nam 3 199,00 zł za samo urządzenie.

Tak więc 300 zł taniej, niż cena rynkowa, co średnio miesięcznie da nam 12,5 zł oszczędności przez całą umowę.

Odejmując tę kwotę od abonamentu da to nam 82,50 zł. Biorąc pod uwagę, że są już oferty bez zobowiązania z internetem bez limitu danych i prędkości za 50 zł miesięcznie, porównując z opcją rynkową - nie opłaca się.

Jak u innych operatorów. Jak już musimy kupować smartfona z abonamentem, a nie w sklepie, to w:

abonamencie Orange za 95 zł miesięcznie, iPhone 16 128 GB kosztuje na start 199 zł i później w 36 ratach po 102 zł - razem 3 871,00 zł,

abonamencie Plus za 59 zł miesięcznie, iPhone 16 128 GB kosztuje na start 449 zł i później w 24 ratach po 101,39 zł - razem 2 883 zł w Programie Plus Wymiana ze zwrotem sprzętu lub w 36 ratach po 101,39 zł - razem 4 100 ze sprzętem na własność,

abonamencie T-Mobile za 90 zł miesięcznie, iPhone 16 128 GB kosztuje na start 339 zł i później w 24 ratach po 140 zł - razem 3 699,00 zł.

Jeśli chodzi więc o abonamenty na 2 lata, to tak - w Play jest najtaniej, w opcji zakupu iPhone 16 128 GB na własność.

iPhone 16e 128 GB w abonamencie Play

W przypadku tańszego modelu iPhone 16e 128 GB, w abonamencie Play L za 95 zł miesięcznie, zapłacimy za niego na start 499 zł i później w 24 ratach po 83,34 zł. Razem za samo urządzenie - 2 499,00 zł, a więc 400 zł taniej niż cena rynkowa (16,66 zł miesięcznie oszczędności).

Jak wypada ta oferta w porównaniu z konkurencją?

w abonamencie Orange za 95 zł miesięcznie, iPhone 16e 128 GB kosztuje na start 99 zł i później w 36 ratach po 83 zł - razem 3 087,00 zł,

abonamencie Plus za 59 zł miesięcznie, iPhone 16 128 GB kosztuje na start 349 zł i później w 24 ratach po 84,72 zł - razem 2 383 zł w Programie Plus Wymiana ze zwrotem sprzętu lub w 36 ratach po 84,72 zł - razem 3 399,00 ze sprzętem na własność,

abonamencie T-Mobile za 90 zł miesięcznie, iPhone 16 128 GB kosztuje na start 119 zł i później w 24 ratach po 120 zł - razem 2 999,00 zł.

Tak więc można powiedzieć, że udana promocja na iPhone 16, jeśli chodzi o abonamenty na 2 lata. W Play kupicie te modele najtaniej, jednak dużo drożej niż w sklepie w połączeniu z jakąś tańszą, porównywalną ofertą na kartę, subskrypcję czy abonament bez zobowiązania.