Abonament dla firmy? Tutaj również T-Mobile ucieka konkurencji

Już ponad pół roku T-Mobile udostępnia klientom indywidualnym w pełni nielimitowane oferty na abonament komórkowy. Jak widać po raportach UKE z przenoszenia numerów w I i II kwartale 2022 roku, była to oczekiwana przez klientów zmiana. Do tej pory jednak konkurencja nie zareagowała na taki ruch (prócz Play w ofercie na internet mobilny), i dziś okazuje się, że nie zamierza również w ofercie biznesowej.

W tym zestawieniu pominę w opisie nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne w kraju oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS - to już jest od lat standard w ofertach u wszystkich operatorów. Z kolei ceny podaje dla wszystkich bez VAT-u.

Abonament komórkowy dla firmy w Orange

Zaczynamy od nowej oferty Orange. Firmy mają tu do wyboru cztery plany - za 50 zł, 60 zł 80 zł i 105 zł, zawierają one limit transferu danych na pełnej prędkości na poziomie odpowiednio 30 GB, 70 GB, 160 GB i 999 GB.

Do każdego planu przysługuje dodatkowo 5 GB transferu danych za zakup online i 300 GB na trzy miesiące. Oprócz tego, firmy wybierające plan za minimum 60 zł miesięcznie mogą dokupić za 5 zł miesięcznie na przykład 250 minut na rozmowy międzynarodowe na numery z krajów UE, USA, Szwajcarii i Kanady, Serwis telefonu czy 40 minut na połączenia na Ukrainę.

Abonament komórkowy dla firmy w Play

W Play możemy wybierać spośród trzech planów: za 45 zł, 60 zł i 80 zł miesięcznie. W dwóch najtańszych abonamentach skorzystamy z limitu transferu danych 20 GB i 60 GB, a w najdroższym ze 150 GB.

300 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE dostępne są tylko w tym najdroższym planie.

Abonament komórkowy dla firmy w Plusie

Najszerszą ofertę na abonament komórkowy dla firm ma Plus. Udostępnia on aż pięć planów. Najtańszy za 35 zł zawiera 7 GB transferu danych i brak rozmów międzynarodowych do krajów UE.

Pozostałe abonamenty mają już wliczone w cenę rozmowy międzynarodowe od 120 minut do 360 minut oraz limit transferu danych 24 GB, 40 GB, 70 GB i 120 GB za odpowiednio 45 zł, 55 zł, 65 zł i 85 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy dla firmy w T-Mobile

Jednak w mojej ocenie, najlepiej skonstruował swoją ofertę dla firm T-Mobile. Mamy tu jeden najtańszy plan za 45 zł miesięcznie dla osób, którym nie zależy na braku limitów transferu danych i mogą w nim korzystać z 20 GB w miesiącu (z 40 GB przez pierwsze trzy miesiące) z limitem prędkości do 30 Mb/s.

Dwa droższe abonamenty za 75 zł i 90 zł miesięcznie to już nielimitowany w dane transfer danych, jedynie z limitem prędkości do 30 Mb/s i 200 Mb/s. Z kolei dla firm, którym zależy na braku limitu również prędkości mogą skorzystać z najdroższego planu za 120 zł. Wszystkie abonamenty zawierają 100 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE + 100, 200 lub 500 minut współdzielonych z innymi numerami na koncie firmowym.

Co więcej do każdego abonamentu dostajemy dodatkową kartę SIM, którą możemy włożyć do routera WiFi i korzystać z dostępu do sieci na komputerze w biurze/domu - to bardzo dobra opcja dla JDG, którą prowadzą osoby bez dostępu do internetu stacjonarnego w swojej lokalizacji.

W ten sposób za 75 zł, 90 zł lub 120 zł mogą korzystać z nielimitowanych usług, zarówno na smartfonie, jak i komputerze, jednym zdaniem - dwie usługi w cenie jednej.

