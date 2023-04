Jak wiemy, najlepsze oferty u naszych operatorów dotyczą często przenoszących swoje numery od konkurencji - dobrze to później wygląda w statystykach z przenoszenia numerów w raportach UKE. Nie inaczej jest w najnowszej promocji dla małych firm od Play.

Nowa oferta na abonament dla małych firm w Play

Operator na swoim blogu poinformował o nowej ofercie dla firm, w ramach której za przeniesienie numeru do Play, drugi dostaniemy za darmo. Promocja obowiązuje w czterech pakietach:

Oferta S – 20 GB – 45 zł

Oferta M – 120 GB – 60 zł

Oferta L – 300 GB – 80 zł

Oferta XL – bez limitu GB i prędkości – 100 zł



Na stronie Play znalazłem tylko trzy pierwsze pakiety, niemniej pakiet XL jest dostępny w ofercie promocyjnej, tak więc przy dwóch numerach firmowych za każdy z nich zapłacimy odpowiednio:

Oferta S – 20 GB – 22,50 zł

Oferta M – 120 GB – 30 zł

Oferta L – 300 GB – 40 zł

Oferta XL – bez limitu GB i prędkości – 50 zł

To nieosiągalne kwoty w ofertach na abonament z taką zawartością dla klientów indywidualnych. Co więcej, jeśli potrzebujemy do tych dwóch numerów dokupić jeszcze kartę SIM do routera z internetem mobilnym, zapłacimy za taki zestaw:

Oferta M – 120 GB w dwóch smartfonach i 200 GB w routerze – 70 zł/23,33 zł za usługę

Oferta L – 300 GB w dwóch smartfonach i 300 GB w routerze – 90 zł/30 zł za usługę

Oferta XL – bez limitu GB i prędkości w dwóch smartfonach i routerze – 120 zł/40 zł za usługę.

Oferty dla małych firm u pozostałych operatorów

Abonament dla firm w Orange

U pozostałych operatorów sprawdziłem obowiązujące oferty dla małych firm - dla porównania, również w opcji dla przenoszących numer.

Aktualnie w Orange dla przenoszących numer jest promocja pół roku za darmo, ale tylko w trzech planach, w ten sposób przy dwóch numerach (drugi numer 20 zł taniej) zapłacimy miesięcznie:

Plan Firmowy M - 45 zł za pierwszy numer i 40 zł za drugi

Plan Firmowy L - po 60 zł za każdy numer

Plan Firmowy XL - 78,75 zł na pierwszy numer i 86 za drugi

Abonament dla firm w Plusie

W Plusie z kolei, przy drugim numerze dla przenoszących numer obowiązuje rabat smartFIRMA, dzięki czemu przy dwóch numerach, koszt będzie wynosił, w zależności od pakietu:

Oferta S - 59 zł za pierwszy numer i 34,50 zł za drugi

Oferta M - 69 zł za pierwszy numer i 44,50 zł za drugi

Oferta L - 79 zł za pierwszy numer i 53,25 zł za drugi

Oferta XL - 99 zł za pierwszy numer i 74,50 zł za drugi

Oferta XXL - 119 zł za pierwszy numer i 94,50 zł za drugi

Abonament dla firm w T-Mobile

W T-Mobile dla firm, każdy abonament zawiera dwie karty SIM - do smartfona i routera, a dla firm przenoszących numer jest teraz promocja przy dwóch planach - 2 zł za pierwsze 3 miesiące.

Abonament S - 45 zł za każdy numer + internet mobilny w routerze

Abonament M - 65,88 zł za każdy numer + internet mobilny w routerze

Abonament L - 79 zł za każdy numer + internet mobilny w routerze

Abonament VIP - 120 zł za każdy numer + internet mobilny w routerze



Źródło: Blog Play.

Stock Image from Depositphotos.