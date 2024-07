Masz Thermomiksa? To jedyny sposób by nie zapłacić więcej za Cookidoo

To już kolejna podwyżka abonamentu Cookidoo dla urządzeń Thermomix w ostatnim czasie. Na szczęście, podobnie jak ostatnio, można jej uniknąć. W jaki sposób to zrobić i kto może liczyć na utrzymanie dotychczasowej ceny? Oto sposób by nie przepłacić za Cookidoo.

Nowe ceny abonamentu Cookidoo dla Thermomix

Firma Vorwerk, czyli producent urządzenia Thermomix, poinformowała o podwyżce abonamentu za usługę Cookidoo, zapewniającą dostęp do bazy przepisów. Od 29 lipca 2024 roku abonament Cookidoo będzie kosztował 259 złotych rocznie. Co gorsza, skróceniu ulega również okres darmowego dostępu do usługi po zakupie nowego urządzenia. Dotychczas zakup Thermomiksa premiowany był sześcioma miesiącami wolnego od opłat dostępu do Cookidoo. Po 29 lipca będzie to już jedynie 3 miesiące.

Kogo dotyczy podwyżka abonamentu Cookidoo?

Na szczęście nie wszyscy posiadacze urządzenia Thermomix bedą musieli zapłacić więcej. Nowa cena dotyczy wyłącznie nowych i powracających użytkowników Cookidoo. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś posiada opłacony abonament Cookidoo, w nowym okresie rozliczeniowym poniesie taką samą opłatę, jak dotychczas. Dla przypomnienia jest to 139 złotych albo 199 złotych rocznie.

Co zrobić, by utrzymać dotychczasową cenę?

Na ten moment nie trzeba wiele. Wystarczy mieć się na baczności i pamiętać o regularnym opłacaniu abonamentu Cookidoo. Zmiana abonamentu na droższy zostanie bowiem wymuszona dopiero wtedy, gdy opłacany dotychczas wygaśnie. Stanie się tak w momencie rezygnacji uzytkownika, bądź właśnie niedopilnowania terminu płatności za kolejny okres dostępu.

Dlaczego Cookidoo znowu drożeje?

Odpowiedź na to, jak i wiele innych pytań związanych z podwyżką ceny, znajdziemy na stronie internetowej Vorwerk. Niemiecki producent sprzętu AGD opublikował tam sekcję FAQ, w której znaleźć można odpowiedź na wiele pytań, jakie z pewnością pojawią się w głowie użytkowników Thermomiksa w związku z podwyżką ceny Cookidoo. Dlaczego abonament drożeje? Oto odpowiedź Vorwerk:

Utrzymanie wyznaczonych przez nas standardów, a nawet ich przekraczanie, jest dla nas priorytetem. Biorąc pod uwagę ogólny wzrost kosztów spowodowany inflacją, wyższe koszty hostingu platformy oraz inne wydatki, na które jako firma nie mamy wpływu, podwyżka ceny abonamentu Cookidoo® stała się nieunikniona.

Wprowadzana od 29 lipca 2024 roku podwyżka abonamentu Cookidoo i skrócenie darmowego okresu oznaczają, że wejście do grona użytkowników Thermomiksa staje się jeszcze droższe. Koszt urządzenia Thermomix to obecnie 6455 złotych. Do tego, by zachować pełną funkcjonalność urządzenia, trzeba corocznie opłacać abonament Cookidoo w wysokości 259 złotych. Sporo? Z całą pewnością tak. Zwłaszcza że koszt najpopularniejszej alternatywy nierzadko nie przekracza 2000 złotych. Bez żadnego dodatkowego abonamentu.