Jeśli chodzi o dostęp do cyfrowych wydań – tych w ramach abonamentu czy zakupu – sytuacja jest o tyle prosta, że po inwestycji w treści cyfrowe dysponujemy coraz mniejszą kontrolą nad tym, jak te treści są nam serwowane. O ile od pewnego momentu filmu z iTunes (Apple TV) były dostępne do pobrania w maksymalnej dostępnej jakości (i nadal je można pobierać w 1080p), o tyle w przypadku 4K już takiej opcji nie przewidziano i nawet po zakupie filmu jesteśmy zdani na łaskę (nie)zawodności serwerów usługodawcy, dostawcy Internetu, a także naszego urządzenia odtwarzające.

Taką samą praktykę stosują inne sklepy i wypożyczalnie, gdzie zakup nie wiąże się z uzyskaniem pliku, który można pobrać i bezpiecznie zarchiwizować. To zostawia, niestety, pole do manipulacji przy materiałach, które co prawda mogą doczekać się poprawy na lepszą wersję (np. darmowy upgrade z 1080p do 4K w Apple TV), ale nie jest wykluczone, że w ich miejsce pojawi się nieodpowiadające nam wydanie.

Albo stracę dostęp w ogóle

Nie jest to co prawda regułą i na szczęście są to jeszcze pojedyncze przypadki, ale zdarza się, że sklepy online są zamykane i ze względu na brak planów dalszej działalności klienci pozbawiani są możliwości dostępu do opłaconych treści w ramach serwisu online. Poprzedzające takie kroki powiadomienia przypominają o potrzebie pobrania zakupionych treści, ale przecież wcześniej wmawiano nam, że nie musimy się bać o kopie zapasowe, bo będą one dostępne i bezpieczne na naszym koncie…

Z dwojga złego stawiam więc na abonament, gdzie rzeczywiście po zaprzestaniu opłacania abonamentu zostanę z niczym, ale w trakcie trwającej subskrypcji mogę do woli korzystać z oferowanych mi treści. Jak wspomniałem, ostatnie miesiące dobitnie pokazały, że usługi online są podatne na przeróżne, często nieprzewidywalne czynniki, a wtedy nasz plan na idealny wieczór z filmem czy grą (której nie można będzie pobrać czy zaktualizować) legną w gruzach. Świat się wtedy nie kończy, ale wyjmując pieniądze z portfela warto się czasem dwa razy zastanowić, czy wybierany przez nas format albumu, gry, książki czy filmu jest najlepszym z możliwych.