A może polski program do zarządzania pracą? IC Project z mocarną promocją na Black Week!

Program do zarządzania pracą staje się oczywistym narzędziem w poukładanej firmie, która chce iść do przodu. Tego typu aplikacje pomagają pracować z projektami i zadaniami, usprawniają współpracę zespołową czy obieg plików w codziennej pracy.

Jeśli znasz programy jak Jira, Asana, Clickup, Trello czy Bitrix24, zdecydowanie musisz się zainteresować rodzimym produktem, IC Project. To w 100% polski system o bardzo podobnej specyfice, który udanie konkuruje z wymienionymi zagranicznymi graczami. Moment na to wydaje się idealny, bo IC Project przygotowało prawdziwie mocarną promocję na nadchodzący Black Week, o której grzechem byłoby nie poinformować. To aż 50% rabatu na 12 miesięcy, wraz z wdrożeniem. Powiedzmy jednak więcej o samym produkcie.

Czym jest IC Project i dlaczego piszemy o tym polskim narzędziu?

Nie będziemy dzisiaj przekonywać, dlaczego warto pracować na narzędziach usprawniających i organizujących naszą pracę. To jest oczywistość, która dotarła do większości firm. Jeśli w Twojej nie udało się jeszcze wdrożyć tego typu aplikacji, zrobisz to niebawem, gwarantujemy. Poziom korzyści zdecydowanie przewyższa wszystko, co możesz wynaleźć w minusach takiej decyzji. Kluczowy w całej układance zawsze będzie wybór odpowiedniego programu – i to wcale nie jest proste.

Na rynku dostępnych jest wiele systemów. W standardzie bardzo podobne, w praktyce różniące czasami się szczegółami, które mogą, ale nie muszę być dla Ciebie kluczowe. Na polski rynek dotarło wiele zagranicznych systemów, które wymieniliśmy na starcie. To globalne produkty, które funkcjonują w dużej ilości firm - mają swoje zalety, jak i wady, nic nowego. Na tym rynku jednak bardzo sprawnie radzi sobie polski program, jest to IC Project. Funkcjonalnie nie ustępuje zagranicznej konkurencji, na niektórych płaszczyznach może zaoferować dużo więcej na zasadzie połączenia wielu funkcjonalności w całość. IC Project jednak gwarantuje dodatkowe wartości, które na pierwszy rzut oka nie przychodzą nam do głowy. Mamy w tym przypadku na myśli dedykowane i bezpośrednie wsparcie, łatwy dostęp do usług wdrożeniowych, a nawet kontakt deweloperski.

Moment na porównanie IC Project z konkurencją wydaje się optymalny ze wszystkich. Jesteśmy w połowie listopada i już za chwilę startuje szalony czas związany z Black Week. Jak zazwyczaj promocje są różne, mniej lub bardziej opłacalne, tak IC Project trzeba oddać, że warunki promocyjne, które przygotowali to prawdziwa okazja. Zgarniasz narzędzie na cały rok za totalne połowę ceny w dowolnym pakiecie razem z wdrożeniem zdalnym i pełnym wsparciem. Musisz przyznać, że na rynku technologicznym takiej wartości rabaty warto doceniać i o nich pisać, to więc robimy.

Przejdźmy jednak do szerszego opisu IC Project, aby wskazać, w czym pomaga to narzędzie.

Konkurencja vs IC Project – jak wygląda sytuacja na rynku?

Każdy z dostępnych programów na rynku w standardzie będzie oferował podobny zakres funkcjonalności. W praktyce jednak różnice i dodatkowe wartości będą tym, co zbuduje ostatecznie Twoją decyzję. IC Project to system, który posiada bardzo wysoką konfigurowalność procesu projektowego, a także całej funkcjonalności programu. Dzięki temu trafia w zapotrzebowania dość szerokiego zakresu firm, branż i procesów. Krótko mówiąc, to Ty budujesz swoje procesy w bardzo intuicyjny sposób, a tym samym narzędzie pracuje dokładnie pod Twoje potrzeby. Analogicznie to funkcjonuje w kontekście wszelkich modułów programu, które możesz także dowolnie dostosować.

IC Project został stworzony do zarządzania projektami, gdzie oferuje wszelkie kluczowe funkcjonalności - od modelowania procesu projektowego, przez automatycznie tworzenie harmonogramów czasowych, aż po zarządzanie poszczególnymi zadaniami. I to właśnie praca zadaniowa stanowi dla IC Project bardzo solidną płaszczyznę pracy dla wielu firm. Chodzi o organizację pracy poprzez sprawne zarządzanie zadaniami, w czym program zaoferuje praktycznie wszystko, czego potrzebujesz. Wizualizuje zadania na dowolnym widoku, pozwala wyznaczać warunki i precyzować informacje potrzebne do realizacji obowiązków, a przy tym zapewnia środowisko komunikacyjne. IC Project został wyposażony w komunikator podpięty do zadań i projektów, który pozwala budować całą historię komunikacyjną w jednym miejscu. To zapobiega mnogości informacji, wykorzystywaniu wielu systemów, a buduje wszystko we wspólnej, kompleksowej platformie.

Na rynku dostępnych mamy wiele systemów. Wymieniając kilka z nich, rozpocząć trzeba od znanej Jiry. To system, który potrafi prawdopodobnie wszystko, ale zbudowanie tego oprogramowania, dostosowanie czy nauczenie się jego obsługi, to jest prawdziwe wyzwanie. Trello jest świetne do pracy zadaniowej, aczkolwiek w pewnym momencie zabraknie szerszych funkcjonalności, których Trellonajzwyczajniej w świecie nie posiada, bo oferuje inną specyfikę. Bitrix24 natomiast to nałożenie wszystkiego do jednego systemu, aczkolwiek interfejs, poruszanie się w programie czy wsparcie pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też w tym wszystkim świetnie na rynku radzi sobie IC Project, który możemy określić taki złotym środkiem między bardzo wysoką funkcjonalnością, a intuicyjnością w użytkowaniu po stronie użytkownika i szybkiej konfiguracji.

Projekty, zadania, czasy pracy, harmonogramy i finanse - jak połączyć to w całość i stworzyć kompleksowy program dla projektów zewnętrznych? W roli głównej IC Project.

Jeśli prowadzisz w swojej firmie projekty dla swoich klientów, poszukujesz rozwiązania, które pozwoli dowolnie zbudować proces projektowy składający się z etapów. Optymalnie, jeśli uda się uzyskać podpięcie projektu do kontrahenta, a także wizualizację całego procesu projektowego na harmonogramie czasowym. Projekt dla klienta to również jego wycena, a dokładność wyceny zawsze będzie zależała od poświęconego przez Twój zespół czasu na poszczególne zadania. Świetnym rozwiązanie zatem stanowią możliwości do mierzenia i raportowania czasu pracy, a wszystko zapełniłoby przeliczenie czasów na koszty oraz pokazanie prawdziwej rentowności projektu. Czy opisany proces wchodzi w to, jak na co dzień powinna pracować Twoja firma? To proces, który kapitalnie został zorganizowany krok po kroku w IC Project i mocno wyróżnia to narzędzie na rynku.

Wiele kwestii z opisanego procesu jest bardzo ciężkie do wykonania, jeśli nie ma odpowiedniego połączenia i przepływu danych między funkcjonalności programu. Kluczową wartością w IC Project jest fakt, że jedno wynika z drugiego i to stanowi bardzo przydatne połączenie funkcjonalności.

Tworzysz projekt, definiujesz etapy, wyznasz i delegujesz zadania dla Twojego zespołu. Wszystko bez żadnej dodatkowej czynności wizualizuje się na harmonogramie czasowym, który stanowi dodatkowy widok do wprowadzania zmian bądź poprawek bezpośrednio na osi czasu. IC Project to narzędzie, gdzie pracuje zespół, zarządza zadaniami, wizualizuje swoją pracę i komunikuje się. Nie musisz korzystać z żadnego dodatkowego narzędzia, aby zmierzyć lub zaraportować czasu pracy na zadaniu, które znajduje się w środowisku projektowym. Czas automatycznie ląduje w odpowiednim miejscu i docelowo przelicza się po zdefiniowanych stawkach godzinowych na realne koszty. Wszystkie kluczowe dane finansowe dostępne są w module finansowym, który pozwala również zabudżetować cały projekt – wystarczy, że określisz planowane wartości, następnie konfrontujesz rzeczywistość i wreszcie widzisz prawdziwą rentowność każdego z Twoich projektów. Proste, a bardzo skuteczne.

Dedykowane wsparcie, wdrożenie, polskość produktu – to dodatkowe wartości, które mocno wyróżniają IC Project na rynku.

Wybierając program dla Twojej firmie, zawsze rozpoczniesz od funkcjonalności, to naturalna kolej rzeczy. Następnie przejdziesz do ceny, a na koniec zerkniesz na dodatkowe wartości, które gwarantuje tego typu produkt. W tym przypadku musisz zwrócić uwagę na priorytet każdej czynności, aby przestawić sobie skalę wartości. Wiele programów funkcjonalnie posiada mnóstwo możliwości, aczkolwiek problem pojawia się w momencie potrzeby wsparcia lub konfiguracji systemu. Wysoki priorytet musisz bez wątpienia postawić przy weryfikacji wsparcia po stronie programu, a także dostępie do szkoleń czy usług wdrożeniowych.

W większości przypadków video poradniki czy instrukcje obsługi to tylko dodatek do całości. Aby maksymalizować efekty pracy w tego typu programie, musisz uzyskać bieżące wsparcie dostosowane do Twojej firmy. IC Project wyróżnia się również w tej płaszczyźnie, ponieważ gwarantuje wsparcie dedykowanego konsultanta, który jest do wykorzystania dla Twojego zespołu bez żadnych dodatkowych opłat, nawet bez limitów. Musisz przyznać, że w modelu chmurowym zdarza się to stosunkowo rzadko, trzeba zatem korzystać.

Druga bardzo ważna kwestia to wdrożenie. Często w ogóle niedostępne, a jeśli już to wykonywane przez zewnętrznych partnerów, którzy przekazują wiedzę z ręki do ręki. Ciężki kawałek chleba. Przy IC Project masz jednak do wykorzystania dedykowaną usługę wdrożeniową, która zawiera analizę Twoich procesów, szkolenie dla zespołu, implementację i budowanie Twoich projektów, a także cały aspekt konfiguracyjny konta. To wszystko w bardzo przystępnych pieniądzach (999 zł za całą usługę w promocji BW!) i wykonywane bezpośrednio dla Twojej firmy. Polskość całego programu to zaleta o której nie trzeba wiele pisać - wszystko dostępne w języku polskim, od całego systemu, przez wsparcie, aż po usługi wdrożeniowe. Wszystko zamyka się w całość, jeśli chodzi o IC Project.

Czy warto spróbować? 50% rabatu na Black Week to dobra marchewka...

Musisz indywidualnie odpowiedzieć na to pytanie. IC Project to program, który totalnie w żadnej płaszczyźnie nie ustępuje zagranicznym systemom. Jeśli więc mamy polski produkt, który czasami zaoferuje nawet więcej niż inni, warto spróbować tego rozwiązania. Zwłaszcza, że w obecnej sytuacji moment mamy do tego wręcz perfekcyjny. Powtarzając się, 21 listopada w IC Project startuje największa promocja w roku, gdzie będzie można zgarnąć program w pełnej funkcjonalności na cały rok z prawdziwym rabatem 50%, a w tym ujęte również wdrożenie zdalne. Oferta bardzo mocno kompleksowa, bo wszystko znajduje się w pakiecie – od subskrypcji, po szkolenie i wejście do ICP.

Jeśli chcesz, do wykorzystania masz również okres testowy programu w pełnej funkcjonalności, więc absolutnie nie bierzesz kota w worku. PS. Liczba pakietów promocyjnych podobno ograniczona 😉