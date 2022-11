Fitbit Sense 2 - smartzegarek na każdą okazję

Jak widać Fitbit Sense 2 to jeden z najbardziej kompetentnych zegarków obecnie na rynku. Jest wytrzymały, elegancki i wypakowany funkcjami. Co potrafi?

Fitbit, już pod skrzydłami Google, wraca z nowym produktem, a jest nim wyczekiwany przez wielu Fitbit Sense 2. W tym materiale przyjrzymy się co potrafi nowy zegarek i dlaczego warto na niego postawić, jeżeli szukamy nowoczesnego, eleganckiego smartwatcha, który jednocześnie jest wypakowany funkcjami.

Jaki jest Fitbit Sense 2?

Fitbit Sense 2 wyszedł niedawno i już zdążył znaleźć całkiem spore grono zwolenników. To, co zdecydowanie wyróżnia Sense 2 spośród innych urządzeń na rynku to wygląd. Zegarek jest kompaktowy i bardzo lekki, jednocześnie – widać tu duże przywiązanie do estetyki. Fitbit Sense 2 to jeden z najbardziej eleganckich smartwatchy, wykończony świetnymi materiałami i bardzo dobrze pasujący tak naprawdę do każdego rodzaju ubrań – od sportowych kombinezonów, przez codzienny ubiór po eleganckie kreacje, w których Fitbit zdecydowanie nie będzie przeszkadzał.

Więcej o tym, jaki jest Fitbit Sense 2 dowiecie się z naszego materiału wideo na AntywebTV

-

Materiał powstał we współpracy z Google.