95% respondentów prędzej wyrzuci swojego iPhone do śmieci niż zrezygnuje z WeChat

Niedawno pisałem o analizach dotyczących sytuacji Apple w kontekście bana WeChat. To co jest tu kluczowe to fakt, że w przypadku całkowitego zakazu współpracy z właścicielem popularnego komunikatora, Apple może zostać zmuszone do jego usunięcia z App Store.

Musicie pamiętać, że WeChat jest dla Chińczyków czymś więcej niż aplikacją do rozmawiania ze znajomymi i rodziną. To też główne narzędzie płatnicze zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych. WeChat jest spięty z rządową platformą do walki z koronawirusem. Co więcej, jak zaznacza jeden z naszych czytelników, trwa program pilotażowy w którym WeChat jest zintegrowany z systemem punktów przyznawanych obywatelom za ich zachowanie. Jak widzicie…zdecydowanie więcej niż komunikator.

Spadki w sprzedaży

W przypadku najgorszego scenariusza, czyli całkowitej blokady, spodziewane są spadki sprzedaży na poziomie nawet do 30% globalnej sprzedaży samych tylko smartfonów iPhone. Oczywiście to tylko przewidywania analityków, ale coś jest na rzeczy.